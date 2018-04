El juez deja en libertad a Hervé Falciani con medidas cautelares

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad provisional sin fianza al exinformático bancario Hervé Falciani –detenido este jueves en Madrid por una reclamación de las autoridades suizas–, pero con medidas cautelares como la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la que reside y que ha señalado como residencia al juez. El magistrado también ha ordenado que la policía local vigile diariamente su domicilio.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 no ha aceptado la petición de prisión incondicional de la Fiscalía y ha acordado imponer una serie de medidas cautelares. Se trata de comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español con la retirada de pasaporte, entre otras.

Informa al alcalde del municipio en el que Falciani ha fijado su domicilio que la policía local realice vigilancia diaria de la vivienda, con notificación semanal al juzgado.

En este sentido, se le prohibe salir de dicho domicilio y debe pedir permiso a la autoridad judicial cualquier viaje o salida que desee hacer de dicha localidad.

En cuanto a la retirada del pasaporte, el juez De Egea también ordena que “a través de los conductos diplomáticos” se comunique a los embajadores de Francia y de Italia en España para que “no renueven ni faciliten ningún documento que permita la salida de España” de Falciani. El reclamado tiene nacionalidad italofrancesa.

ADVERTENCIA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

Por último, el magistrado advierte al informático de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas “supondrá de forma inmediata” su comparecencia ante él para acordar la prisión provisional.

El juez De Egea explica en su auto que ha tomado esta decisión al tener en cuenta que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

En ese auto donde se rechazó la extradición, la Audiencia Nacional reprochó a Suiza que “proteja, mediante la imputación concreta del delito de espionaje, un interés jurídico propio frente al de otros Estados, lo que dota al precepto de un innegable carácter político” que no podría servir de base a una petición de extradición.

Para los magistrados de la Sección Segunda, el informático puso a disposición de varios Estados datos básicos para evitar la comisión de delitos y destacaron que, además, no actuó por “móviles económicos o espurios”. Según los jueces, las autoridades suizas no cumplían en este caso el principio de doble incriminación, es decir, los delitos por los que le reclamaban en su día no están castigados por el Código Penal español.

Ahora, el país helvético pide su entrega para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes de esta entidad financiera.

CONOCIMIENTO DEL DOMICILIO, “ELEMENTO FUNDAMENTAL”

Además, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea expone que el reclamado tiene un domicilio conocido, lo que considera un “elemento fundamental a tener en cuenta para acordar la libertad provisional”, así como su “vigilancia y custodia”.

El Ministerio Público ha solicitado durante la comparecencia que ha tenido lugar este jueves para comunicar a Falciani la reclamación de Suiza la prisión incondicional mientras se tramita la orden de extradición solicitada al entender que existe riesgo de fuga. No obstante, el fiscal ha recordado al juez que puede “adoptar medidas cautelares menos gravosas que puedan cumplir la misma finalidad de conjurar el riesgo de fuga si estima suficientes las garantías ofrecidas por su defensa”, según ha informado en un comunicado.

También ha explicado al juez de la Audiencia Nacional que quiere estudiar “en profundidad” toda la documentación y objeto la petición de extradición debido a la “complejidad del asunto”.

LA ‘LISTA FALCIANI’

Falciani fue detenido pasadas las seis de la tarde de este miércoles por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial cuando iba a participar en unas charlas sobre evasión fiscal en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa ‘lista Falciani’ es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.