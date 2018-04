Los eMii de SEAT ya circulan por Barcelona

< ► > SEAT eMii eléctricos en servicio de carsharing

SEAT ha puesto en circulación la flota de prototipos eMii eléctricos con la que inicia el servicio de carsharing dirigido a los cerca de 1.000 empleados del SEAT Metropolis:Lab Barcelona y del Pier 01 Barcelona Tech City, hub de referencia para el ecosistema emprendedor de Europa. Comparten conocimientos y espacio, y ahora también, estos vehículos. Con ellos descubrimos las ventajas del carsharing y cómo funciona la flota de SEAT eMii:

–Una movilidad sostenible: “Es práctico e ideal para la ciudad. Lo cojo normalmente para ir a reuniones dentro de Barcelona. Al devolverlo, otro trabajador lo puede reservar para lo que necesite”, comenta Sergi Vila, responsable de Operaciones y Finanzas del SEAT Metropolis: Lab Barcelona y usuario habitual de los eMii.

-Una flota en un solo clic: A través de una aplicación móvil, los usuarios pueden reservar un coche de la flota. “Se selecciona el día, el coche y las horas que se necesita el vehículo y… ¡listo!”, añade Vila. Al hacer la solicitud, el sistema manda una llave digital que permite al usuario “acceder al coche con un solo clic, sin necesidad de llave física”, comenta mientras abre el coche. En definitiva, “es un sistema muy fácil e intuitivo”,asegura.

– 160 kilómetros por delante: Tras devolver el coche al aparcamiento, Sergi conecta el vehículo a la toma de corriente. “La carga es sencilla” y las baterías, situadas en la zona en la que tradicionalmente estaría instalado el depósito de gasolina, se cargan en 8 horas en los puntos de recarga lenta. El tiempo se reduce a 35 minutos en los de recarga rápida. Una vez completado el proceso, el eMii tiene una autonomía total de 160 kilómetros.

– De tener a compartir: Se calcula que hacia 2025 habrá más de 36 millones de usuarios que utilicen los servicios de coche compartido. “Se ha pasado de querer tener en propiedad a, simplemente, querer utilizar los bienes, como un servicio”, comenta Vila mientras circula por Barcelona. Por ese motivo es importante “apostar por proyectos para promover el uso de coches compartidos”.

With this pioneering project in Barcelona, SEAT takes another step forward towards the goal of analysing and finding solutions to the challenges facing future mobility. In addition, the data provided by the fleet of eMiis will be added to the research and development of technologies spearheaded by SEAT’s digital lab.