El ‘no comment’ de Fernando Clavijo a las declaraciones de Hermoso y el caso Grúas

En mitad de la carrera por capitalizar el contenido canario de los Presupuestos Generales del Estado que el ministro MONTORO presentó ayer en el Congreso, el presidente regional, FERNANDO CLAVIJO, eludió opinar sobre la polémica abierta respecto al candidato de CC a la Presidencia en 2019 y otras cuestiones incómodas para el jefe del Ejecutivo, como el caso Grúas.

El no comment de CLAVIJO a las preguntas de este periódico sobre ambas cuestiones no deja de tener lógica. El presidente, correcto en las formas, fintó el par de preguntas molestas durante la rueda de prensa de los Presupuestos y dio después una explicación diplomática, dejando entrever que no es plato de buen gusto abordar las declaraciones de HERMOSO a DIARIO DE AVISOS sobre la alternancia del candidato ni, más aún, su posible imputación en el affaire lagunero, pues en ambos casos lo que se pone en tela de juicio es su continuidad al frente del proyecto político de CC.