¿Prespuesto electoralista en Candelaria?

Que José Fernando Gómez (ExPP y ahora líder de Vecinos de Candelaria) hable de “clientelismo” en el Ayuntamiento de Candelaria no es nada nuevo, otra cosa bien diferente es que un político joven (Juan Miguel Olivera) de un partido (PP) que quiere ser alternativa de Gobierno municipal se haya tirado al monte hablando de “presupuesto electoralista”, de “contratar gente y asfaltar calles para garantizar el voto”. Qué presupuesto no es electoralista habría que preguntarse y desde cuándo atender a las demandas de los vecinos no da votos. Lo que seguro que no da votos es oponerse a unas cuentas expansivas que, además, destinan el 10% a Servicios Sociales, gracias a la negociación del PSOE con Sí se puede, negociación a la que se negaron PP, CC y VxC, porque su único objetivo era minar a los socialistas de cara a mayo de 2019. Antes habrá que aprobar las cuentas de ese año y ahí veremos si el PP se sienta a negociar -con todos, como ya está acordado- y si hablará entonces de presupuesto electoralista.

CC en Candelaria, proa al marisco

Si al PP se le puede criticar por sus salidas de tono en el debate presupuestario, qué decir de Coalición Canaria. El teórico partido líder de la oposición (cinco concejales) y socio de gobierno los dos primeros años de mandato, va en Candelaria proa al marisco. Solo Romen Mantecón asistió a ese Pleno tan decisivo y hace más de año y medio que Vaitiare Rodríguez no acude a sesión alguna, aunque nadie de CC se atreve a pedirle el acta de concejal.