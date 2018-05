Así era Diego, el niño que se suicidó porque no aguantaba ir al colegio

En la mañana del 14 de octubre de 2015, Carmen aún no era consciente de que estaba a punto a presenciar la que sería, con toda certeza, la mayor tragedia de su vida. Su hijo Diego de 11 años le había pedido que le despertara a las 7.00 para repasar Naturales antes de asistir al colegio. “Me levanté, fui al baño […] Oí un golpe. Fui a su habitación y no estaba. Me di la vuelta a toda la casa. Cuando fui a la cocina, vi que la mampara estaba corrida y vi a mi hijo allí en el patio”, ha declarado la mujer este sábado al diario El Mundo.

A los tres años, Diego comienzó con su educación obligatoria en el centro escolar Nuestra Señora de los Ángeles de Leganés (Madrid). Según los docentes, era un niño con notas de sobresaliente, de gran empatía y firmes valores.

En un principio, no había nada de lo que preocuparse hasta que, en diciembre de 2014, Diego sufre una severa afonía provocada por un “impacto” emocional. Coincide con la vuelta de un profesor con el que el niño no quería estar. Además, comienza a sufrir algunas agresiones aisladas y varias testigos aseguran que solían atacarlo diciendo “eres una especia de aborto, nadie te quiere, no tienes familia”.

Una mañana de octubre el pequeño dejaba una carta debajo de su peluche favorito, Lucho de Los Lunnis, en la que escribía “papá, mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré como nunca os olvidaré a vosotros”. También aprovechaba el mensaje para despedirse de su hermana, su abuelo y su tío Lolo. Diego no quería ir al colegio y pensó que la única forma de no ir era suicidándose.

Han pasado casi tres años desde que el menor decidiera quitarse la vida y su familia pide justicia; no han sido llamados a declarar, no existe razón que justifique lo ocurrido ni culpables, y la Justicia ha cerrado el caso.