Bruno Hortelano, en Tíncer: “He vuelto, estoy para quedarme y para superarme”

El velocista español Bruno Hortelano reapareció hoy en Tenerife tras su larga lesión que lo apartó de las pistas. El atleta compitió en el el X Miting de Santa Cruz de Tenerife donde firmó su mejor marca personal en los 400 metros con un registro de 45.96, rebajando su anterior 46.22.

El recordman español en 200 y 100 metros corrió su primera carrera después del grave accidente de tráfico, señalando tras finalizar la misma que su “regreso tras un camino muy difícil, en el que no era cierto al cien por cien que podía volver a correr”.

Con un público entregado aseguró que “ha sido la oportunidad de correr después de tanto tiempo, volver a sentirme corredor”, para afirmar que “si uno se cae se puede volver a levantar, ha habido muchos obstáculos en el camino que hemos ido superando”, resaltó.

Hortelano disputó una carrera plácida. Salió por la calle 5 y solo compitió contra sí mismo, dada la superioridad evidente con el resto de oponentes. Tras conocer su registro 45,96, su mejor marca, Hortelano se emocionó y manifestó que “he vuelto, estoy para quedarme y superarme”. “Ha sido mucho tiempo sin poder entrenar normal, teniendo muchos obstáculos en el camino que nos han tumbado, pero nos hemos levantado, y por fin me he levantado de verdad y he podido cruzar esa meta”.

Tras analizar su marca, y recordando que en las jornadas previas señalaba que quería disfrutar y volver a sentir las sensaciones de la competición, señaló que “de verdad ha sido totalmente un sueño, llevo mucho tiempo deseando volver a la pista, y he disfrutado plenamente, con la ilusión de antes del accidente en 2016”.

También agradeció todas las muestras de apoyo que recibió cuando estaba convaleciente de su accidente. “Muchísimas gracias por enviarme tanto apoyo durante tanto tiempo. Ha sido mucho tiempo de espera. Ahora solo espero que podamos seguir soñando y que sueñen todos conmigo”.

Hortelano todavía no se plantea objetivos a largo plazo como los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. “Ahora solo pienso en la carrera de la semana que viene, me lo voy a tomar pasito a pasito, un pie frente al otro, confiando mucho en mi plan, en mi entrenador, mi equipo y en mí, e intentando ir siempre a por más y mejor”.

Sin embargo, en los próximos Europeos de Berlín que se celebrarán en agosto, intentará revalidar el titulo en los 200. “Yo tengo muy claro que quiero defender mi título, ojalá pueda volver a ser campeón de Europa de los 200 metros, entrenaré para eso”.

El velocista disputó la prueba con un guante en su mano derecha, la que sufrió los mayores daños tras el desafortunado accidente de tráfico que casi trunca su carrera deportiva. Lo que inicialmente fue una

necesidad terapéutica, ha pasado a “simbolizar el trabajo que he llevado a cabo en los últimos 20 meses de recuperación y ahora, avanzando hacia mi mejor estado de forma, quiero que siga siendo un recuerdo de todo eso, pues no quiero olvidarlo”.