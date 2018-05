El peor momento en la vida de Laura Pausini

La cantante Laura Pausini afirmó en el programa de Risto Mejide, Chester, el momento más complicado por el que ha tenido que pasar en su vida. La italiana confesó que desde pequeña tenía dos sueños. Uno, el de ser arquitecta, que no se acabó cumpliendo por el hecho de triunfar, como quería su padre, como cantante. El segundo, el de tener hijos.

Pausini confiesa que estuvo hasta cinco años intentándolo pero no se quedaba embarazada, lo que le generaba una gran tristeza. Apareció entonces la opción de adoptar, pero la cantante no se sentía segura del todo, dudando de ella misma si era capaz de cuidar bien de un hijo que no fuera suyo.

Cuando se preparaba para adoptar se quedó embarazada. “Cuando nació mi hija fue increíble. Ver esa cara pequeña y preciosa”.