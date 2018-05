Imágenes desgarradoras muestran la muerte de un león, expulsado de su manada

Este león anciano, conocido como Skybed Scar, solía ser todo un orgullo para su manada. Ahora, ha sido expulsado de esta, quedando hambriento y desprotegido. El fotógrafo estadounidense Larry Anthony Pannell, de 64 años, observó al animal durante horas, explicando que estaba “presenciando algo muy especial: la verdadera naturaleza de la vida y la muerte”. Y es que el mamífero, totalmente desnutrido, estaba siendo perseguido por un elefante.

Según recoge el diario británico Metro, Larry, que reside en California, ha asegurado que durante su carrera “he visto a gente perder todo en derrumbes, terremotos e incendios. He fotografiado accidentes de tráfico con heridas graves, pero no creo que ninguna secuencia me haya afectado tanto como haber presenciado la muerte de este león”.

“Me senté junto a él a unos pocos metros de distancia, mientras comenzaba a cerrar los ojos. Quería que supiera que no moriría solo”, ha afirmado el fotógrafo.