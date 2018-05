Hoy cumple un año el gallo de Manel Navarro y nos ha entrado añoranza…

Los representantes de España en la 63ª edición del Festival de Eurovisión, Amaia y Alfred, interpretarán esta noche Tu canción en la segunda posición de la gran final del certamen, después de Ucrania y antes que Eslovenia.

Sin embargo, según los sondeos de compañías tecnológicas como Microsoft y Spotify, la pareja de triunfitos tendría menos del 1% de probabilidades de convertirse en vencedores, quedando en la undécima posición del festival. Un porcentaje que se esfumó de un plumazo (nunca mejor dicho), hace exactamente un año, cuando el gallo de Manel Navarro entraba en escena, justo en el momento en el que este culminaba su interpretación de la canción Do It For Your Lover.

Fue entonces cuando una avalancha de memes y montajes convirtieron a España en el país que más comentarios hizo en Twitter sobre el evento musical. La desafinación colocó al joven de 21 años en última posición con tan solo 5 votos de almas caritativas que utilizaron el televoto, pero…¿y lo que nos reímos con las ocurrencias de internet?

A continuación, hacemos un guiño a la edición más conectada (y comentada) de la historia con una recopilación de los mejores tuits. Eso sí, deseamos toda la suerte del mundo a Almaia sobre el escenario del Altice Arena de Lisboa con Tu canción, una balada íntima y tierna de la, difícilmente, pueda resurgir el gallo; más que nada porque son ganadora y finalista de Operación Triunfo 2017.