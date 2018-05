Los municipios turísticos ven “contradictorio y perjudicial” el borrador del alquiler vacacional

Las cinco localidades que conforman la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) presentarán en bloque alegaciones al borrador del alquiler vacacional del Gobierno de Canarias, al considerar que el documento presenta “importantes contradicciones” y generará “graves perjuicios”, como el encarecimiento aún más de los costes del alquiler de viviendas en las zonas residenciales.

La asociación, que integra a Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y a la que se unirá próximamente Pájara, mantuvo ayer una primera reunión en el Centro Cultural de Los Cristianos para fijar su posición. “Sumamos más de 250.000 camas alojativas y a los seis municipios llegan al año 7´8 millones de turistas, el 47´3% de los visitantes de Canarias, por lo que debemos ser escuchados en un tema muy sensible, que hay que regular inteligentemente para convertir un problema en oportunidad”, manifestó el presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga. “Que se acuerden de nosotros solo para asumir responsabilidades con la papa caliente del alquiler vacacional no parece que sea el camino más adecuado para abrir el diálogo”, exclamó el también alcalde de Adeje.

Las palabras de Fraga fueron corroboradas por el resto de ediles en el debate organizado por Futurismo en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos y en el que también participaron el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, y el presidente del Cabildo, Carlos Alonso.

“El Gobierno ha dicho: ¿no querían una taza de caldo? Pues toma dos, y no queremos taza ni caldo, ni asumir lo que no es nuestro. El borrador no resuelve el problema”, manifestó Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. “Cómo puede ser que el Gobierno le diga a los ayuntamientos que el alquiler vacacional lo podemos solucionar a través del planeamiento, si algunos tenemos normas subsidiarias de 1987 y otros, planes generales del siglo pasado?”, se preguntó Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán.

El viceconsejero de Turismo justificó la medida del Ejecutivo en su voluntad de “flexibilizar” esta modalidad, “y que sean los cabildos y ayuntamientos, los que mejor conocen la realidad, quienes terminen de tomar las decisiones que reclaman, porque cuando se cumplen 18 años se deja de depender de papá y mamá y hay que responsabilizarse de los actos”.

Más allá del alquiler vacacional, el debate, primero que reunía a las tres administraciones tras la constitución de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, deparó momentos de cierta tensión.

“SOLUCIONES Y NO PARCHES”

El alcalde anfitrión, José Julián Mena, reprochó al Gobierno de Canarias y al Cabildo un “déficit histórico, mala planificación y falta de inversiones durante décadas” en infraestructura pública, “dañando al sector turístico y condicionando su competitividad”. Mena exigió soluciones “y no parches” para la autopista, carreteras secundarias, aeropuerto y el muelle de Los Cristianos. “Hemos sido demasiado pacientes con lo que está ocurriendo en este sur”.

El presidente del Cabildo devolvió la pelota extendiendo la responsabilidad a los municipios. “Se dice que hay falta de fondos, a lo mejor lo que hay es falta de gestión de los fondos, y en materia de planificación, ¿cuántos ayuntamientos de los que están aquí no han aprobado su planeamiento o han bloqueado los PMM?”.

Tampoco faltó la polémica sobre el papel de la nueva Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y su relación con el Gobierno y Cabildo, cuyo primer encontronazo se produjo en Fitur, cita a la que acudió con estand propio. Alonso afirmó que le gustaría conocer sus objetivos. “Si quieren tener voz, me gustaría escucharla en reuniones de trabajo, pero después de un año y medio ni siquiera han pedido sentarse con nosotros. Si quieren diálogo que prediquen con el ejemplo”.

En su intervención, el presidente insular fue incluso más allá al asegurar que “el mejor concejal de Turismo no es el que va a ferias, sino el que se preocupa de la coordinación y mejora de los servicios públicos municipales”.

Rodríguez Fraga indicó que la asociación quiere diálogo “pero de verdad, con un planteamiento de igual a igual y, si dependemos del Cabildo, que es una institución con una gran capacidad de maniobra financiera y técnica, se produce un desajuste en ese diálogo de igual a igual”.

Onalia Bueno, que echó en falta un planteamiento estratégico liderado por el Gobierno para avanzar en la solución a los problemas de infraestructuras, movilidad y territorio, lamentó que el peso económico de los municipios turísticos no se vea reflejado en los presupuestos estatales, autonómicos ni insulares. “Con las partidas municipales no podemos llevar a cabo todos los servicios de calidad que demanda el sector turístico”.

Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora, se preguntó cómo es posible que si el turismo aporta la tercera parte del PIB regional, los presupuestos de la comunidad autónoma dediquen a este sector el 1%. “No parece razonable y hay que corregirlo otorgándole al sector una mayor centralidad”, señaló el regidor, que destacó que en el mandato pasado el protagonismo fue “más interesante, pero ha ido disminuyendo”. Asimismo, desmintió que los municipios busquen la polémica con el Cabildo. “Formamos parte de Turismo de Tenerife y aportamos dinero”, dijo.

Marco Aurelio Pérez remarcó que los municipios “no pedimos que nos den nada que no es nuestro”y pidió una mayor coordinación “para que las inversiones vengan bien definidas para mantener la competitividad del sector”, argumento que remachó con una frase que sonó a eslogan: “Como municipios turísticos todo el mundo nos conoce, pero nadie nos reconoce”.

Cristóbal de la Rosa admitió que las partidas presupuestarias que destina al sector el Gobierno son bajas, “igual que el Estado y Europa”, pero recordó que los municipios turísticos son los que más recaudan con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) después de las capitales canarias.

El debate, moderado por el periodista Ezequiel Borges, contó también con la participación del alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, que destacó en su intervención la apuesta por la excelencia turística, lo que considera incompatible con el campo de tiro que existe en su municipio y “con los vuelos rasantes sobre playas llenas de turistas y los convoyes de camiones militares por las carreteras de la isla”.