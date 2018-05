Tony Acosta se sincera sobre la relación con el padre de sus hijos

Algunos de los actores más conocidos de nuestro país se dieron cita el pasado lunes en la XII Edición de los Premios Valle Inclán de Teatro que tuvo lugar en la Teatro Real de la Capital madrileña.

La actriz Tony Acosta no se quiso perder la cita y es que sin duda alguna es una de las actrices más conocidas de nuestro país que no para de cosechar éxito en el mundo del teatro. En cuanto a la relación que mantiene con la familia del padre de sus hijos, Tony reconoció que para ella son su verdadera familia y es que tiene una relación de lo más cercana con ellos.

CHANCE: ¿Cómo te sientes en estos premios tan importantes para el teatro?

Tony Acosta: Yo llevaba un par de ediciones sin venir porque a veces no te coincide por los viajes pero es verdad que este año tenemos una producción de teatro que entra en Madrid dentro de poco y pensamos hay que ir, hay que estar. Creo que se premia con la nominación los mejores trabajos del año y me encanta que haya un director, una actriz, que haya una compañía entera, me encanta.

TONY ACOSTA: “HACER CINE ES DIFÍCIL PERO SIENTO QUE SOY ACTRIZ DE TEATRO”

CH: Independientemente de quién sea el ganador, ¿Quiénes son tus favoritos?

T.A: Hoy tengo una favorita, no voy a decir el nombre pero es chica y es mi amiga. Luego admiro mucho a la gente que saca a delante funciones pequeñitas, las producen ellas… Tengo una favorita pero tengo un montón de amigos. Hoy me gustaría que se lo dieran a ella.

CH: El teatro te aporta todo y más.

T.A: Es que a mí el teatro es lo que más me gusta y yo tampoco soy de las que dicen el actor de verdad. No, hacer cine es difícil pero siento que soy actriz de teatro, es lo que más me gusta y más me reporta, donde mejor me siento es encima de un escenario.

CH: Al final es un directo y recibes el cariño del público.

T.A: Esto lo he dicho muchas veces, creo que es el lugar, especialmente para las actrices, donde nos podemos hacer mayores con dignidad. Los mejores personajes son para las madres y puedes permanecer más tiempo. A mí Verónica Forqué me dijo si tú cuidas al teatro, el teatro te cuida a ti y lo creo de verdad.

CH: Hay muchos formatos de ‘talent’ por los que pasan muchos famosos como ‘Masterchef’.

T.A: Ahora no porque tengo trabajo pero de repente es una manera de que conozcan una faceta tuya. Yo hice me resbala y de repente la gente me descubrió. Cuando haces un personaje te escondes detrás de eso, no voy a decir que no.

TONY ACOSTA: “CREO QUE SOY BUENA AMIGA Y ENTONCES ESO ES LO QUE QUEDA, UNA BUENA AMISTAD”

CH: Bailando veremos a Amelia.

T.A: Pero yo bailar no y cantar tampoco porque canto fatal. De repente como mucho me atrevo a cocinar que no sé pero me atrevo a cocinar. Bailo muy bien pero me muero de la vergüenza.

CH: Si dices que lo haces bien por qué no.

T.A: No.

CH: ¿Qué tal baila Amelia?

T.A: Muy bien. Muy bien y además está ensayando mucho, preguntarle a ella que no cuente yo nada, pero ella baila muy bien, ahí lo dejo.

CH: Puede ser la revelación.

T.A: Sin duda, mira a ver si lo cuento todo.

CH: Lo que es maravilloso es la buena relación con tu familia política aunque ya no…

T.A: Es que tengo dos niños.

CH: No es fácil.

T.A: No lo sé, yo creo que soy buena amiga y entonces eso es lo que queda, una buena amistad, lo creo que de verdad, os lo tienen que decir mis amigos pero me es muy fácil, no es nada forzado. Quiero que siga así.

CH: Tú lo estás haciendo y ellos también.

T.A: Es que es mi familia.

TONY ACOSTA: “YO SIEMPRE HE TENIDO MUY BUENA RELACIÓN CON LA PRENSA PORQUE NUNCA HE JUGADO CON ESO”

CH: Tus peques qué dicen de su madre actriz.

T.A: Ni tan peques ya. Soy su mami ante todo, yo no me llevo mucho la faceta de actriz a casa, hago deberes, soy más su mami pero bueno notas que cada vez saben más. Estreno este verano dos pelis que pueden ver y eso es una gozada, una infantil que es ‘Los Futbolísimos’ y otra ‘El Mejor Verano de mi vida’ que es familiar, igual me hace más ilusión a mí. Ellos dirán mi madre que pesada, pero yo digo qué alegría estreno dos que pueden ver.

CH: Entre tanto trabajo y vida familiar hay hueco para el amor.

T.A: Yo eso me lo reservo.

CH: Hemos visto algunas fotos en una revista.

T.A: No, yo es que sabes qué pasa que ni aclarar, ni no, estaremos en el teatro Fernán Gómez del 13 al 17 de junio, es que nunca he entrado en hablar de esos temas y me gustaría seguir así.

CH: Lo respetamos.

T.A: Lo sé, además. Yo siempre he tenido muy buena relación porque nunca he jugado con eso. Yo soy lo que se ve y ya está.

CH: ¿Qué te parece la pareja que nos representa en Eurovisión?

T.A: Quiero que ganemos y todo.

CH: ¿Crees que podremos ganar?



T.A: Sí, estoy convencida, me dan igual las encuestas, las cosas… Ellos me parecen maravillosos, me parece muy guay como ejemplo para los jóvenes de hoy, son muy trabajadores, muy currantes. Por favor que ganemos. Muchísima mierda a Amaia y Alfred.