El museo sacro se abrirá en 2019 por el bicentenario de la Diócesis

El futuro museo sacro de la Diócesis de Tenerife, en La Laguna, se espera poder abrir en el marco de la celebración del bicentenario de la creación del Obispado nivariense, cuyos actos comenzarán en diciembre de 2019. Así lo indicó ayer el delegado de Patrimonio de la Diócesis, Miguel Navarro, quien explicó que las obras de rehabilitación de la antigua casa canaria que albergará parte del futuro museo sacro, que englobará también las Casas Capitulares, comenzaron a principios de año y se prevén concluir para finales de este 2018.

Se trata, en concreto, de una antigua casa propiedad de la Obispado, perteneciente en el pasado a la familia Buergo, que lleva más de 15 años sin uso y que se encontraba “destrozada”. “Aquello era absolutamente una ruina, todas las maderas estaban picadas, apenas había tea…”, indicó Navarro, lo que explica el elevado coste del proyecto de rehabilitación, en torno al millón de euros, costeado en su mayoría por el Gobierno de Canarias y en el que la Diócesis también ha puesto una parte.

Discrepancias

Este inmueble se encuentra anexo a las Casas Capitulares y la intención es conectar ambos edificios por su interior para formar un gran museo. Sin embargo, desde la Diócesis se han encontrado con el problema de que “la normativa municipal no permite que se unan los edificios”. “Viene por el plan especial de protección del casco histórico -explicó Navarro-, que establece que no se pueden unir propiedades, para evitar la especulación inmobiliaria. Y el técnico interpreta lo que dice la ley estrictamente”. “Pero aquí no hay una intención especulativa”, apunta, por lo que “estamos en esa negociación, intentando justificar que no hay especulación y que aquello tendrá una intención museística”. El delegado de Patrimonio apuntó que, en caso no de permitirse, “no se podría hacer un recorrido lógico” dentro del museo, ya que habría que salir de un edificio para poder acceder al otro inmueble.

Asimismo, parece que la legislación también pone problemas a la hora de la instalación de un ascensor dónde establece el proyecto, por lo que “habría que ponerlo en otra parte, y todo se complicaría y encarecería”, apuntó Navarro. Aún así, el delegado de la Diócesis confía en que “los técnicos del Ayuntamiento, del Cabildo y del Obispado llegarán finalmente a una solución”.

Una vez resuelto este problema y finalizada la rehabilitación, hay que realizar el proyecto museístico de los espacios “y dotarlos de mobiliario, medios de seguridad, vigilancia… Muchas cuestiones que se llevarán, como mínimo, un año más y estamos también en la búsqueda de financiación”, indicó Navarro.

Por ello, la previsión de la Diócesis es que este futuro museo se inaugure en el marco de la celebración del bicentenario de la creación de la Diócesis, cuyos actos comenzarán en diciembre de 2019 y finalizarán en diciembre de 2020, albergando la exposición conmemorativa que se realizará para la ocasión.

Visita a la catedral

Tras su inauguración, se prevé que la visita a este museo sacro de La Laguna se incluya en la entrada general de acceso a la Catedral que se abona en la actualidad, y que, cabe recordar, es gratuita para los residentes en la provincia tinerfeña. En este museo se reubicarían las colecciones que ya están expuestas en el tesoro de la Catedral, más otros elementos no expuestos por falta de espacio.