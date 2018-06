Etxeberria: “En ningún momento el club me transmitió que no quería contar conmigo”

Joseba Etxeberria, entrenador del CD Tenerife, reconoció su satisfacción por continuar en la entidad blanquiazul de cara a la próxima campaña. “Estoy muy feliz por continuar, agradezco al club la confianza. Estoy muy contento en la Isla, se me ha dejado trabajar y, por suerte, nos hemos puesto de acuerdo para la renovación”, admitió hoy el vasco, que reconoció todas las facilidades que ha tenido para trabajar en el club.

Etxeberria admitió que la renovación se produjo “de forma natural” debido a que las partes coincidían en la ambición que mantienen para el próximo año: “Queremos lo mismo. En ningún momento el club me transmitió que no quería contar conmigo. Llevo poco tiempo de entrenador, no he demostrado nada y agradezco que el Tenerife apostara por mí. Hubo interés de otros clubes, pero mi decisión era continuar”.

El técnico, cuestionado por las posibilidades de mejora, indicó que la ambición será clave para poder asumir el reto de ascender: “Alfonso Serrano explicará hacia dónde vamos. Hemos hablado de las diferentes necesidades y tomaremos decisiones conjuntas”.

“Que me hayan dejado trabajar cuando llegué del Amorebieta fue clave” dijo Etxeberria que admitió sentirse “muy valorado”. “Quiero transmitir toda esa ilusión que tengo, que llegue a la grada para que nos empuje porque van a haber muy buenos equipos en Segunda”.