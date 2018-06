La víctima habla tras la puesta en libertad provisional de La Manada

La víctima de La Manada, los cinco jóvenes condenados por la Audiencia de Navarra a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016, ha decidido romper su silencio a través de una carta después de que estos quedasen en libertad provisional bajo fianza la semana pasada.

El programa de Ana Rosa ha desvelado parte del contenido de la misiva este miércoles: “Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado?. No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”.

A las 11.00 horas, la presentadora ha leído en directo la carta que la víctima ha remitido esta mañana al programa de Telecinco:

Hola a todos y a todas. Pensaréis que esta carta es mi versión de los hechos, pero es de agradecimiento. Mamá, papá, no solo por el apoyo, sino por sacar fuerzas de donde no la teníais para habérmelas dado a mí a mí, pero sobre todo, por no abandonarme ni abandonaros a vosotros. Gracias a mis abuelos, mis tíos y primos por hacerme ver que en esto se basa una familia; en estar siempre pase lo que pase.

También agradecer a mis personas, mis elegidas, las mejores elecciones que he hecho en esta vida. Por hacerme ver que lo mejor y lo peor de la vida hay que compartirlo. Vosotras me levantáis. También quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado en este camino. Ojalá nunca os hubiera conocido, pero la vida es así y te trae a las mejores personas en los peores momentos y eso es por algo.

Agradecer además a toda la gente, que sin conocerme, me dio voz. Gracias por todo, de corazón, a las asociaciones, a la gente de la calle como yo, a las instituciones, famosos, periodistas…, por hacerme sentir parte de la sociedad.

Por último, y para mí lo más importante, hay que denunciar. Nos tenemos que concienciar todos de la mentalidad que tiene la sociedad […] Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado?. No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos.

