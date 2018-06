La “vida normal” de Rajoy con 15.000 euros al mes, viviendo en un hotel y sin escolta

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comenzado esta semana su nueva vida laboral, tras su extensa etapa política, en Santa Pola (Alicante), donde se ha reincorporado a su plaza de registrador de la propiedad. Aunque el exdirigente ‘popular’ ha apelado a la normalidad y ha asegurado llegar sin nervios, su entrada a las instalaciones del Registro se produjo entre gran expectación mediática y con la presencia de decenas de vecinos.

Sobre las 08.45 (hora canaria) accedía Mariano Rajoy a su lugar de trabajo, donde le aguardaban periodistas y otros ciudadanos que le han recibido entre aplausos y gritos de “presidente, presidente”. Muchos de ellos estaban asomados a los balcones cercanos y han hecho fotos y vídeos al ya expolítico con sus teléfonos móviles.

Cuando le han preguntado si estaba nervioso por su vuelta, Rajoy ha contestado que no y ha recordado que ha trabajado “muchas veces” en su vida. “No estoy nervioso, pero son muchos años fuera y muchos los que he dedicado a la vida política y ahora a mi profesión”, ha aseverado.

Sobre los cuantiosos informadores que esperaban su incorporación al trabajo, Rajoy –que se mostrado sonriente y afable– ha comentado que estaba convencido de que ellos creen que es un noticia. “Y por eso están ustedes aquí, pero no tengo muchas más cosas que decir de las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política, no hay mucho más que decir”, ha insistido.

Rajoy ha decidido rechazar el sueldo y privilegios que le corresponden como expresidente del Gobierno y no contará por tanto con coche oficial, pensión de expresidente ni grupo de escoltas. Es el primer presidente de la democracia que opta por no tener estas ventajas.

Eso sí, en materia de sueldo no tendrá ningún problema, ya que percibirá alrededor de 15.000 euros mensuales por su labor como registrador, que consiste en comprobar que los escritos de los notarios son correctos y dar fe de los mismos. El expresidente trabajará en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes.

En la Costa Blanca, Rajoy se encuentra viviendo por el momento en un hotel cercano a la playa del Postiguet, un lugar donde precisamente se le pudo ver en uno de sus ya habituales paseos matutinos para hacer deporte.