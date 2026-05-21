Mientras crece el debate sobre el uso de pantallas entre menores, varias comunidades autónomas han comenzado a impulsar iniciativas que buscan retrasar la llegada del primer smartphone a niños y adolescentes. La propuesta es sencilla: crear una red de comercios “refugio” donde cualquier menor pueda pedir ayuda o realizar una llamada a casa utilizando un teléfono fijo, de forma gratuita y sin necesidad de tener móvil propio.
La idea ya ha comenzado a extenderse en territorios como Navarra, Cataluña o municipios madrileños como Boadilla del Monte, en un momento en el que cada vez más familias cuestionan la edad a la que sus hijos deben tener acceso a un teléfono inteligente.
Una alternativa al primer móvil
En Navarra, cientos de establecimientos se han sumado a una campaña impulsada por asociaciones de familias y entidades sociales para ofrecer sus teléfonos fijos a menores que necesiten contactar con sus padres o tutores. En Cataluña, la red también continúa creciendo con el respaldo de asociaciones de comerciantes y colectivos educativos.
El objetivo es claro: reducir la presión social que empuja a muchos padres a entregar un smartphone a edades cada vez más tempranas, muchas veces motivados por la necesidad de mantener el contacto constante con sus hijos “por si pasa algo”.
Los impulsores de estas iniciativas defienden que disponer de una alternativa para llamadas puntuales puede ayudar a retrasar la compra del primer móvil y, con ello, la exposición temprana a redes sociales, mensajería instantánea o contenidos digitales.
El debate sobre las pantallas y la salud mental
El auge de estas campañas coincide con el incremento de advertencias por parte de expertos en educación, psicología y salud pública sobre el impacto del uso intensivo de pantallas en menores.
Instituciones autonómicas y asociaciones de padres llevan meses reclamando medidas para limitar la presencia de móviles en la infancia y adolescencia, especialmente dentro del entorno educativo. Entre las principales preocupaciones aparecen la dependencia tecnológica, el acceso prematuro a redes sociales y los problemas de concentración o bienestar emocional.
En Cataluña, la iniciativa se presenta también como una medida de acompañamiento y seguridad para los menores. En Navarra, el foco está puesto en la protección de la infancia y en la necesidad de fomentar un uso más responsable de la tecnología.
Un reto en una generación hiperconectada
Pese al respaldo que están recibiendo estas campañas, el debate sigue abierto. Muchos expertos recuerdan que el teléfono móvil no solo funciona como herramienta de comunicación, sino también como espacio de socialización entre adolescentes.
Hoy en día, buena parte de las relaciones entre menores se organizan a través de aplicaciones de mensajería, videojuegos online o redes sociales. Por eso, algunos especialistas consideran que retrasar el acceso al smartphone sin ofrecer alternativas de integración digital puede provocar que algunos niños se sientan aislados de su entorno.
Aun así, las asociaciones que promueven estas redes de comercios insisten en que el éxito de la medida depende, sobre todo, de los acuerdos colectivos entre familias. La estrategia busca evitar que la presión recaiga únicamente sobre padres individuales y fomentar decisiones compartidas dentro de colegios, grupos de amigos o comunidades educativas.
Un movimiento que sigue creciendo
La iniciativa continúa sumando apoyos en distintos puntos de España y refleja un cambio progresivo en la percepción social sobre el acceso temprano al móvil.
Frente a una digitalización cada vez más presente en la vida cotidiana, estas campañas intentan recuperar espacios de comunicación más controlados y seguros para los menores, al tiempo que reabren el debate sobre cuál debe ser la relación de niños y adolescentes con la tecnología.