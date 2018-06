Muere Edu del Prado, exintegrante de UPA Dance

Por DA/EUROPA PRESS

Esta madrugada fallecía en Valencia, Edu del Prado a los 40 años de edad, por causas aún desconocidas. El cantante se hizo famoso por su papel en la serie ‘Un paso adelante’, que protagonizaba junto a actores como Miguel Ángel Muñoz o Mónica Cruz.

En el mundo de la música muchos han querido recordarle en Instagram con palabras como las de Pitingo: “Mi más sincero pésame a la familia del gran cantante Edu Del Prado… Que desgracia Dios…”

O también Raquel del Rosario ha publicado una imagen en sus historias de Instagram sobre Edu con el mensaje: “Buen viaje Edu, eres luz”. La cantante estaba muy unida a Edu del Prado, ya que mantenía una relación personal con el hermano de ésta, Misael del Rosario.

Aunque aún no se saben las causas de la muerte, la noticia ha caído como un mazazo entre los artistas de nuestro país, en el mundo de la música y de la interpretación.

El artista inició su carrera con apenas 20 años en 1997 con un primer disco. Además, también fue protagonista en varios musicales como ‘Grease’, ‘La magia de Broadway’ con Marta Sánchez o en otros como ‘Notredame’, ‘Jekyll & Hyde’, ‘Peter Pan’ o ‘Cats’.

Por último, en su faceta más televisiva se presentó a la versión francesa de ‘La Voz’ y formó parte de ‘La Academia de México’.