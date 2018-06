Muere una persona y otras doce resultan heridas tras una explosión en un hospital de Texas

Al menos una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas este martes tras una explosión registrada en un edificio en construcción en la parte trasera del Hospital Coryell Memorial de la localidad estadounidense de Gatesville, ubicada en el estado de Texas (sur), según han informado las autoridades.

El director del hospital, David Byrom, ha confirmado el número de heridos. Además, ha informado de que el hospital ha sido cerrado y ha señalado que los pacientes han sido enviados a otros centros de la zona.

Los testigos han asegurado que la explosión ha sido tan fuerte que las paredes han temblado y se ha cortado la electricidad en partes de la localidad.

Los primeros informes indican que la explosión se ha producido en un área donde el hospital está siendo expandido, según la cadena de televisión local KWTV, afiliada a la CBS.

26 de junio de 2018