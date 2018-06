NC apela a los diputados isleños a defender unidos la agenda canaria legislativa

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, apeló ayer a todos los diputados canarios del Congreso a que se unan en defensa de la llamada agenda canaria legislativa, y evitar así que los acuerdos alcanzados para el nuevo Estatuto de Autonomía y la reforma del Régimen Económico y Fiscal se vean afectados por el sustancial cambio acaecido en el escenario político estatal.

Además, Román Rodríguez reconoció “estar preocupado por las enmiendas anunciadas por el Partido Popular” al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, aún pendiente de ser validado por el Senado. Sobre este respecto, al líder de Nueva Canarias no le tranquilizan los rumores de que el objetivo de esas enmiendas del PP sean una suerte de venganza contra el PNV, ya que fue el voto de sus cinco diputados lo que inclinó la balanza a favor de Pedro Sánchez en detrimento de Mariano Rajoy.

“Los ajustes de cuentas entre los partidos no pueden pagarlos los ciudadanos”, aseveró Román Rodríguez, muy disconforme con que, en caso de que las cuentas estatales finalmente no incluyan el acuerdo de los populares con los nacionalistas vascos, “no tenga lugar el justificado aumento del 3% para las pensiones”.

Sobre su encuentro de ayer con el secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, el líder de NC calificó la cita como “la primera de una ronda de contactos” para lograr esa unidad de los partidos canarios con representación en las Cortes. “Torres me ha confirmado lo que ya anunció Sánchez: el PSOE no tiene previsto perjudicar los intereses canarios”.