Se despeña mortalmente por una cascada tratando de mejorar su foto

Un nuevo caso de imprudencia cometida por un turista ha dejado este impactante vídeo, grabado el pasado sábado en un popular destino turístico del sur de la India. Según informa el portal de noticias RT, el hombre, de 35 años, se llamaba Ramjan Usman Kagji, y falleció después de haberse precipitado desde una de las cataratas de Gokak mientras intentaba posar para una foto.

La caída mortal, que fue grabada en vídeo por otro turista que se encontraba al otro lado de la cascada, se produjo desde más de 50 metros de altura. En las imágenes se ve al hombre descendiendo por el borde de la cascada, sin sujetarse y aparentemente sin tener demasiado cuidado. Al llegar a un punto resbala y cae, provocando los gritos de quienes le vieron desaparecer bajo el agua.

Según testigos citados por RT, la víctima y sus amigos llegaron a las cataratas “muy borrachos“. “El hombre estaba haciendo acrobacias mientras sus compañero seguían sacando fotos”, afirmó un testigo, que añadió que tras la caída oyó a los amigos de la víctima decir que “no hubiera perdido la vida si no hubiésemos buscado un mejor ángulo”.

Las autoridades indias no han podido aún localizar los restos del hombre debido a la profundidad del agua en la zona. Al mismo tiempo, un oficial de la Policía local agregó que no se puede confirmar que la víctima estuviera bajo la influencia del alcohol hasta que se encuentre el cuerpo.

Después del incidente, la policía ha reforzado la seguridad en las cataratas de Gokak, conocidas también por el número de suicidios que allí se producen, para evitar futuros incidentes.

#Youth #slips into #Gokak #Falls. Search on for the #body: One of the two brothers, while doing daring stunts at the edge of a cliff atop Gokak Waterfall in #Belagavi district of North Karnataka in a drunken state, slipped and met a #watergrave on #Saturday evening. pic.twitter.com/wQM4pb6kfC

— Rohith BR (@rohithbrTOI) 17 de junio de 2018