Un cartel de lujo para el Phe Festival 2018

Dorian, El Columpio Asesino, Carlos Sadness, La Bien Querida, Pedrina y Nathy Peluso son los nombres más destacados del cartel de artistas que conforman la tercera edición de Phe Festival, cuyas jornadas centrales se desarrollarán el viernes 24 y sábado 25 de agosto en Puerto de la Cruz. Esta cita veraniega viene cargada de una programación que integra cine, moda, gastronomía y prácticas de innovación cultural dirigidas a un público actual, comprometido y activo.

Perro, Pumuky, Texxcoco, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Amanitas, Kid Simius, Floridablanca, We Are Not Dj’s, Mento, Minifefas –con We Are Trash y The Groove Brothers en continuidad–completan la selección de grupos que convertirán Phe 2018 en un festival de verano que ofrece una experiencia de entretenimiento completa. El abono y las entradas para los dos días de conciertos ya se encuentran a la venta en la web oficial www.phefestival.com y la plataforma Tickety.es, a precio de lanzamiento.

El recinto instalado en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz volverá a ser la sede principal de Phe, donde el público encontrará además una zona de tendencias, deporte y restauración en consonancia con la apuesta estética y conceptual del festival.

Integrado en la Estrategia Cultural 2020 que impulsa el área de Cultura de Puerto de la Cruz, Phe Festival continúa su apuesta por convertir la ciudad en un referente de la música en directo de gran formato, aportando frescura, reflexión y criterios de sostenibilidad, para consolidar una marca, un estilo y una imagen seductora orientada al exterior sin perder el compromiso con el público de aquí.