Una experiencia de cine

¿Alguna vez has soñado con ser el protagonista de una película? ¿Y si pudieras hacerlo con tus compañeros de trabajo o tu familia, y experimentar un día lleno de emociones rodeado de profesionales del sector en Canarias? Esto es precisamente lo que ofrece Film Experience Express (su web es filmexperienceexpress.com). Esta empresa es un concepto único en el mundo dirigido a team building (trabajo en equipo para empresas y con desgravación fiscal), ocio para familias y amigos (y próximamente solo niños) y también para agencias y turoperadores. La mente creadora es la actriz, modelo publicitaria y presentadora María Hierro, una mujer que inspira fuerza y determinación desde el minuto uno, que tiene las ideas muy claras y que apostó por su proyecto con ilusión y mucho sacrificio.

“La idea surgió hace dos años. Tenía la necesidad de entrenar como actriz y yo siempre digo que las oportunidades de negocio surgen de tus propias necesidades que no están en el mercado. Esto en principio no era un negocio, pero me di cuenta de que había una linea en el mercado de las experiencias que no existía”, cuenta María.

Film Experience Express no se trata solo de un día de rodaje presencial. Esta experiencia comienza dos meses antes con el envío de las instrucciones previas a todos los participantes. Poco después se hace llegar la película de referencia del género que se va a rodar. “Actualmente hemos trabajado ya dos temáticas, una de ellas está inspirada en Star Trek y se llama Marklar y la otra se titula Parodia de una geisha, pero estoy preparando otras dos, Parodia de un guerrero enamorado, inspirada en Braveheart, y Héroes y heroínas de cómic”, señala Hierro.

Posteriormente, y tras seleccionar el vestuario, llega el gran día de rodaje, que comienza con la sinopsis y lectura de guion y maquillaje antes de ponerse delante de las cámaras con profesionales del sector como el director Cándido Pérez de Armas, la mano derecha de Hierro. “El producto ya es un éxito en sí, pero Cándido es la excelencia”. Pero esta experiencia no solo trata de pasar un buen rato metiéndose en la piel de una geisha o de un comandante de una nave espacial. Como dice María, el trabajo actoral ofrece otros conceptos que fortalecen individualmente y de forma psicológica a quienes se asoman a este mundo artístico. Participar en este proyecto grupal aporta empatía, refuerza la memoria, la concentración y la responsabilidad, y beneficia nuestra inteligencia emocional, el positivismo y la improvisación, y nos borra la timidez.

Una vez grabada la película, los participantes reciben escalonadamente todo el material, como queriendo abrir boca: primero el making off, después las tomas falsas, las fotografías del rodaje y, por último, el resultado final, la película. Pero no todo queda aquí, pues Film Experience Express tiene una opción VIP: un estreno oficial, con alfombra roja y entrega de premios incluidos, los Hierry Awards. Precisamente, mañana jueves, 7 de junio, a las 20.00 horas, tendrá lugar el estreno de Parodia de una geisha por todo lo alto en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña.

El producto está creando tantas expectativas que María ya está ofreciendo montar franquicias, además de tener el sponsor de canarias.com.