José Luis Ábalos, ministro de Fomento: “NC vende la paternidad y CC la victoria de la victoria. A mí me importaba que ganáramos todos en favor de los canarios”

La situación política en Canarias y en España tienen un punto de encuentro que siempre se debe evitar: colocarse en el centro de la diana. Este hecho, de situarse en el centro del huracán, se incrementa siempre en vísperas de un proceso electoral. En 2019 habrá una cita masiva con las urnas, en el mes de mayo: elecciones europeas, autonómicas, insulares y municipales. En este contexto preelectoral se ha producido una polémica en torno al ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista (PSOE), José Luis Ábalos, por la subvención del 75% en los billetes para viajar desde Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla a la Península. Ábalos ha tenido que esquivar varios dardos que le han llegado desde todos los frentes, incluso, desde sus propias filas, por el inexplicable retraso en la medida anunciada. Antes de encontrar la salida definitiva al conflicto, el ministro se reunió en Ferraz (sede madrileña del PSOE) con su compañero de partido, el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, un encuentro en el que se despejaron todas las dudas.

Justo tras concluir el último Consejo de Ministros, el titular de Fomento atiende a DIARIO DE AVISOS para aclarar las dudas que han surgido en el Archipiélago sobre este tema de especial interés social. No disponemos de mucho tiempo, pues al ministro le espera el presidente de la Diputación de Huelva. Al grano…

-¿Cuándo va a entrar en vigor el descuento?

“Lo que nos encontramos fue un acuerdo que se refleja en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, en el que se autoriza al Gobierno para que ponga en marcha esa medida. Esto en el 2017 no estaba así establecido, la aprobación del Presupuesto implicaba la ejecutividad de esta subvención. En este caso, no sabemos por qué, se expresó de esa forma. Lo cual quiere decir que si se autoriza al Gobierno, es el Gobierno el que se tiene que expresar”.

-Ahí radica la clave del conflicto…

“Aquí es donde se ha producido la polémica, cómo tenía que pronunciarse el Gobierno. A nosotros, los servicios jurídicos del Ministerio nos planteaban que lo correcto era el real decreto, y a nivel político pues vivimos la polémica en torno al decreto ley. De otra parte, se consideraba la oportunidad de adoptar un acuerdo del Consejo de Ministros. Al final, lo que cuenta es que a este Gobierno lo que le interesaba es que esa bonificación se llevara a la práctica en el menor tiempo posible y con la mayor legalidad posible. Esa ha sido la cuestión. Finalmente, después de la reunión con los presidentes de Canarias y Baleares, acordamos llevar esta medida mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, interpretando así el mandato de la Ley de Presupuestos. Quiero decir que en ese momento ni siquiera estaban los presupuestos todavía en vigor, porque todavía no estaban publicados en el BOE”.

-Explique un poco más el procedimiento, porque es algo engorroso…

“Para darle consistencia jurídica, paralelamente hay que blindarlo de alguna forma, para permitir también la permanencia de la medida. Debemos revestirlo con la figura del real decreto, pero sin esperar a la finalización de este, para que se pueda producir la bonificación de inmediato. La subvención se produce cuando tengamos el acuerdo del Consejo de Ministros, pero, no obstante, le damos el marco legal de permanencia y seguridad jurídica a través del real decreto, que además lo tramitamos de urgencia. De hecho, ya inició su procedimiento. Ahora mismo está en audiencia pública.”

-Es decir, ¿lo harán por dos caminos?

“Tenemos las dos vías, una para garantizar la rapidez en que se haga efectiva la ayuda y la segunda, para darle el rigor jurídico. El real decreto ha sido ya tramitado con carácter de urgencia hoy [por el viernes]. El Consejo de Ministros ha aprobado de modo específico ese carácter de urgencia, porque ya se había debatido la semana pasada. Con lo cual, ha sido puro trámite. No se pudo tramitar la semana pasada porque no estaba el Presupuesto en vigor. Ahora ya lo hemos podido dar, pero con independencia de eso, estamos trabajando con Hacienda para que fiscalice el crédito que nos permita tomar ese acuerdo del Consejo de Ministros. Queremos tomarlo en este mes de julio.”

-Entonces, ¿entrará en vigor antes de que termine este mes?

“Esa es la idea.”

-En Canarias se ha montado una encendida polémica, como ha reflejado DIARIO DE AVISOS, porque mucha gente esperaba que esa bonificación llegara de inmediato. Usted es el secretario de Organización del PSOE, es uno de sus hombres fuertes. ¿Ha aprendido algo de esta experiencia política?

“Sí, pero no de la parte negativa, que ha sido claramente electoralista. Aquí se ha querido politizar totalmente, lo cual me parece legítimo. Hay quien quiere reivindicar la paternidad de la medida. No quieren reconocer si estuvo mejor o peor planteada, no lo quieren reconocer. Yo no me voy a quedar en eso, cada uno que se quede en lo que le interese. Creo que ha habido mucho electoralismo con esta medida. Yo lo que he hecho es resolver un problema, que si hubiera estado planteado de otro modo, yo no lo hubiera tenido. Si la expresión hubiese sido exactamente igual que la de 2017, no hubiera existido el problema. Lo que hay que preguntarse es por qué no se recogió exactamente igual que la de 2017, porque esto no es una medida nueva, no era preciso innovar. Esa duda no se ha resuelto. Pero, bueno, a mí lo que me importaba y me ha importado es que se pudiera poner en marcha lo más rápidamente posible y, sobre todo, con las garantías legales, que a mí, particularmente, es algo que me preocupa mucho. Que las cosas se hagan legalmente.”

-No me ha dicho si ha sacado alguna conclusión…

“La reunión que tuve con los presidentes, y lo podrán decir ellos, fue una reunión absolutamente abierta. En la que yo, en un principio, situé el propósito que nos debía vincular a todos. Les dije que estábamos de acuerdo en llevar adelante esta bonificación lo antes posible y revestida en el modo más legal. Si estamos de acuerdo en eso, podemos debatir con toda tranquilidad sobre el mejor instrumento para llevarlo a cabo. Y el debate fue así, absolutamente abierto. Yo le puedo decir que mi experiencia institucional no se ha caracterizado por ese ejercicio tan abierto. En definitiva, demostrar confianza también en las reuniones. Por lo tanto, si alguien quiere plantear que he ganado o he perdido, es un problema de él”.

-Aquí lo han vendido como una victoria de Coalición Canaria.

“NC, la paternidad… Coalición Canaria, la victoria de la victoria… En fin, allá cada uno, se ve que ni Baleares ha tenido nada que ver, ni este Gobierno, que quería arreglarlo, tiene que ver. La conclusión que voy a sacar es otra: este Gobierno ha participado de un ejercicio de cultura democrática desconocida hasta ahora. Y que, mientras algunos quieren ganar su posición, otros queremos que gane el acuerdo y la negociación, cosa que hasta ahora en la política española no se acaba de digerir. Todo está en términos de imposición y en términos de quién gana la partida. A mí me importaba más que la ganáramos todos en favor de los canarios, y eso es una innovación política. Por lo tanto, que algunos quieran jugar a otra cosa, a mí, sinceramente, me preocupa bastante menos, porque forma parte del juego electoral que, evidentemente, he podido ver que está muy vivo en Canarias.”

-Nueva Canarias asegura que la subvención se va a aplicar sobre la tarifa bonificable, lo que reduciría la efectividad del descuento, y no sobre la tarifa regular. Esto ya lo había rechazado el Parlamento de Canarias. ¿Cabe alguna modificación en el texto definitivo?

“Ninguna objeción por parte del Gobierno de lo que se queja NC. Precisamente, de eso ha estado hablando Fomento con el Parlamento canario y el Ejecutivo regional desde hoy. Cuando se plantea algo razonable, este Gobierno lo atiende, una muestra inequívoca de su voluntad de diálogo. Frente a la actitud de otros, este Gobierno prefiere actuar y resolver.”

-Es decir, ¿estamos hablando de un texto provisional?

“Exacto, se trata de un texto provisional, lo estamos tramitando. Es posible modificarlo, tanto para atender las sugerencias de Canarias como las que puedan proponer Hacienda o el Consejo de Estado en sus informes preceptivos, que aún están pendientes.”

-¿Han mejorado las relaciones con Nueva Canarias?

“Por nuestra parte, las relaciones no tienen por qué enturbiarse, porque cuando se tiene una cultura democrática, la discrepancia se integra perfectamente. En esta cuestión no ha habido una discrepancia de fondo, sino de instrumento jurídico. Y a mí me parece que un debate político sobre la instrumentación jurídica es excesivo, cuando es un debate entre juristas. Que es el debate que se planteó aquí en el Ministerio y que yo, finalmente, resolví proponiendo el acuerdo del Consejo de Ministros, que, como usted sabe, no se planteaba desde Canarias, para tener más inmediatez, lo más pronto posible. Hay un problema con ese procedimiento y es que te hace falta que Hacienda te habilite un crédito, hace falta fiscalización previa, cosa que no ocurría con el real decreto. Pero bueno, son detalles de instrumentación, y a mí me llama la atención que se pueda hacer un debate político sobre estos instrumentos. Y, paralelamente, para que la medida no pueda ser cuestionada, es por lo que también lo revestimos de real decreto, para que permanezca.”

-En breve se firman los convenios de Carreteras y Vivienda para Canarias, ¿para cuándo?

“Sí, ya tenemos evaluado el de vivienda, simplemente falta la aprobación del convenio, porque el reparto ya lo acordó el Consejo de Ministros. Fue la primera medida que llevé al Consejo de Ministros. Ya se ha hecho el reparto. Ahora tenemos que singularizar los convenios, y eso me gustaría que fuera también este mes. Y el convenio de Carreteras espero que en breve también podamos suscribirlo, pues, además, a Canarias le va a venir muy bien.”

-Se ha nombrado a la canaria Ornella Chacón como presidenta de Puertos del Estado en el último Consejo de Ministros.

“Ese nombramiento demuestra que este Ministerio tiene una sensibilidad especial hacia las Islas Canarias.”

Ábalos, nieto de guardia civil e hijo de… torero

Tal y como recogió EL ESPAÑOL tras la moción de censura de Pedro Sánchez en un perfil sobre los ministros, José Luis Ábalos muestra con orgullo en su residencia valenciana los retratos de sus antepasados. Pocos sabían que este antiguo maestro de EGB era nieto de Julián Meco, agente de la Guardia Civil, a pesar de que en las redes sociales y sus rivales políticos trataron de acusarlo de criticar a este cuerpo. Más sorprendente, si cabe, es que su padre, Heliodoro Ábalos, fue torero hasta que le pilló la Guerra Civil. Su progenitor se ofrecía, gratis, para organizar corridas en favor de los republicanos. En estas lides taurinas se ha visto en las últimas semanas, con el descuento del 75% para los viajes de los residentes canarios a la Península.

La diputada de CC, Ana Oramas, lo llevó contra las tablas en el Congreso, pero poco a poco se ha ido zafando de la presión nacionalista para manejar el ruedo. La reunión con los presidentes de Canarias y Baleares parece que le ha llevado a cortar alguna oreja, pero siempre le llegan banderillas cada vez que imprime un documento sobre la bonificación. La última, de Nueva Canarias, con la tarifa bonificable, que aclara en esta entrevista. El capote parece que lo maneja bien. Solo queda que corte orejas y rabo, si aplica el descuento antes del final de este mes.