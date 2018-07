Reconocidos expertos denuncian la incompetencia medioambiental de la viceconsejera Blanca Pérez

Por A. González / T. Fumero (Ahora.plus / Diario de avisos)

Dos de los principales expertos de Canarias sobre temas medioambientales, Ezequiel Navío Vasseur y Antonio Machado Carrillo, han criticado con dureza a la viceconsejera de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, cuya actuación al frente de dicho departamento destaca, a juicio de ambos, por la ineficacia en su desempeño. Grosso modo, Navío y Machado coinciden a la hora de denunciar tanto la “inacción” de Pérez como su desinterés en los dos organismos gubernamentales que dirigían estos especialistas: los observatorios del cambio climático y del puerto de Granadilla, respectivamente. Incluso, Machado Carrillo no duda en solicitar el cese de Pérez, dada la gravedad de los hechos denunciados.

Desprotegidos

Como ya informó DIARIO DE AVISOS en su edición del pasado lunes gracias a la información aportada desde Ahora.Plus, Ezequiel Navío Vasseur ha redactado un informe donde valora su trabajo como coordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático entre 2015 y 2017. El documento es, en realidad, un contundente alegato contra la viceconsejera que concluye con su denuncia sobre la “desprotección de Canarias ante el cambio climático dada la inacción del Gobierno de Canarias”.

Así, Navío Vasseur ofrece en su informe, acompañado de las correspondientes pruebas documentales, una relación de hechos que harían dimitir a cualquier cargo público. Entre la decena larga de desplantes y desprecios del Ejecutivo al Observatorio en solo seis meses destaca especialmente que nunca se llegaran a constituir las comisiones técnicas imprescindibles para que este observatorio tuviera efectos prácticos.

“El compromiso público del Gobierno para constituir las comisiones técnicas antes del 15 de mayo [de 2017] primero, y 15 de junio después, no se ha materializado a 15 de diciembre”, explica Ezequiel Navío, “ya que no ha sido constituida ni una sola comisión a pesar de haber reiterado al Gobierno esta necesidad en múltiples ocasiones”, recoge el informe. El excoordinador se detiene en este asunto crucial para denunciar que remitió a la viceconsejera Pérez borradores de convocatorias “(con fecha, hora y lugar) para activar inicialmente las comisiones de Energía y de Medio Marino”, pero ninguna de esas convocatorias fue cursada por el Ejecutivo, de ahí que no se celebrara ninguna de unas comisiones “que representan el punto de partida del trabajo”, recalca.

Tras relatar más ejemplos del boicot de la viceconsejera a la activación de estas comisiones, el especialista resalta que este bloqueo del Gobierno se constata también con la reiterada ausencia de respuesta por parte de Blanca Pérez a los numerosos correos electrónicos que le enviaba Ezequiel Navío, desesperado a tal punto que ni siquiera consiguió que se le aclarase “al menos qué otras funciones podía desempeñar en el trabajo, dado la ausencia de avances con las comisiones”.

Pero hay más. En el informe del excoordinador de este órgano creado para proteger a las Islas del cambio climático se detalla, por ejemplo, que “la Consejería de Política Territorial me denegó expresamente asistir como oyente a una reunión de la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados en Madrid, sin que argumentase los motivos por los que Canarias perdía una vez más una oportunidad relevante de recabar información y criterios actuales en materia de cambio climático”.

Aislado

Este boicot al normal desempeño de Ezequiel Navío no fue un caso aislado, y también se produjo a la hora de cooperar con otras administraciones.

En el ámbito regional, el informe denuncia que al entonces responsables del referido observatorio regional también se le trasladó desde la Viceconsejería “la negativa a cooperar con el Cabildo de Gran Canaria en un proyecto de cambio climático para la Macaronesia que este Cabildo promueve desde 2016 y 2017 y que el Gobierno pretende impulsar ahora de forma unilateral”.

Lejos de ser una excepción, lo sucedido con el Cabildo de Gran Canaria se repitió con el Gobierno de España. Explica Ezequiel Navío que el Ejecutivo estatal, “a través del Ministerio de Medio Ambiente, cursó en julio de 2017 una notificación a todos los gobiernos autonómicos de España, así como a otros organismos públicos y privados vinculados al cambio climático, informando de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, solicitando cumplimentar un cuestionario adjunto sobre la visión que cada institución recaba ante este relevante Proyecto de Ley. Tras informar por escrito a la Viceconsejería sobre este hecho (26 de julio de 2017) y proponer la redacción de una respuesta del Ejecutivo, no me dieron respuesta y desconozco si finalmente Canarias remitió sus consideraciones desde el Gobierno de la comunidad”.

En el informe se añaden otros episodios, similares a los descritos, pero en relación con el Foro Océanos o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Intencionalidad

A la grave denuncia del que fuera responsable del citado Observatorio canario sobre el cambio climático se le suma la de Antonio Machado Carrillo, que fuera responsable del Observatorio Ambiental Granadilla (OAG) desde su creación, motivada por la construcción del puerto en la costa de este municipio tinerfeño como garantía de respeto al medio ambiente.

Este prestigioso doctor en Biología y ecólogo explicó, en su despedida del cargo en cuestión, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS y en su informe de balance, que Blanca Pérez, como presidenta del Patronato del que depende este observatorio, “no está trabajando por la institución, que tiene unos fines fundacionales muy claros; lo que ha hecho es ir en contra”, tras lo cual añadió que “el hecho de que [el observatorio] se haya quedado sin su director y al mando de una política no es una circunstancia inocente”.

Para Antonio Machado, no hay dudas en que lo mejor es relevar a Blanca Pérez de su cargo, y así se lo hizo ver a la consejera, Nieves Lady Barreto. Para llegar a semejante conclusión, el experto redactó, como en el caso de Ezequiel Navío, una memoria en la que Pérez sale mal parada. En dicho documento se detalla, por ejemplo, que el Gobierno de Canarias “ha hecho oídos sordos” a las advertencias del Observatorio “para que revise el estatus de especies como la piña de mar, una planta endémica canaria, o el escarabajo conocido como Pimelia canariensis, que no debieron estar catalogados en peligro de extinción”.

“Alguien podría pedir responsabilidades por omisión, o por los retrasos y recortes impuestos torticeramente al proyecto del puerto con los subsiguientes costes para el erario público”, explica en su memoria Machado Carrillo, quien se pregunta “¿por qué tanta ofuscación e irresponsabilidad? Mantener especies en categorías de protección que no se justifican por una situación real de amenaza es como ocupar la UVI de un hospital con personas sanas mientras otras con problemas reales sufren fuera”, indica Machado. Tampoco se libra de las críticas la Administración central, por su “asfixiante burocracia”. “Ha sido lo peor, soplando en contra y rara vez a favor”, sentenció.

Desde luego, el paso de Blanca Pérez por la Viceconsejería de Medio Ambiente está despertando un notable rechazo entre los principales expertos de las Islas.

Dos expertos de reconocida solvencia

La gravedad de las denuncias efectuadas por Antonio Machado Carrillo y Ezequiel Navío Vasseur cobran mayor relevancia aún al tratarse de dos referentes canarios indiscutibles en temas medioambientales. Machado es uno de los mejores ecólogos del país, mientras que al naturalista Navío le avalan más de 30 años de experiencia en organizaciones ecologistas y cargos públicos.