Del Candy Crush a comprar ropa en Internet: vuelven a pillar a Celia Villalobos con la tablet

Primero fue el Candy Crush y ahora, la tienda online de Zara. La diputada popular Celia Villalobos vuelve a ser tema de conversación tras la difusión de unas fotografías, publicadas en exclusiva por laSexta, en las que se puede ver a la diputada comprando ropa mientras la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece en el Congreso.

Una manera curiosa, y ya conocida, de “aprovechar” su tiempo en el hemiciclo. A la polémica Villalobos le llamó la atención, principalmente, una camisa verde de mujer, tal y como captaron las cámaras de la cadena televisiva.

LaSexta cuestionó la actitud de la diputada popular en el programa Más Vale Tarde. Ella se defendió tildando esta exclusiva como “una campañita contra ella”. “Yo he hecho lo que me ha dado la gana”, añadió. “Yo ahora no soy nadie y estoy muy tranquilita y a gustito”, concluyó en su intervención.

La primera vez que pillaron a Villalobos fue en 2015, mientras Rajoy pronunciaba su discurso en pleno debate el estado de la Nación. Y aunque quedó en el imaginario popular, lo cierto es que la diputada jugaba al Frozen Free Fall, el videojuego oficial de Frozen, tal y como lo desveló tiempo después el presentador Dani Mateo en El Intermedio.