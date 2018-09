Duro combate dialéctico de Aznar en el Congreso: “No tengo que pedir perdón”

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha asegurado este martes, ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal de su partido, que siempre que ha tenido que “afrontar un caso de corrupción” ha “actuado tajantemente y de una manera determinante”, y que no tiene por qué pedir “perdón” por los casos que han salpicado a los ‘populares’.

El primero en pedir cuentas por esta cuestión ha sido el socialista Rafael Simancas, que le ha preguntado qué “virtudes” y qué “ventajas valoró” en su día para “fichar” a Correa y de qué lo conocía. “Ni conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa”, ha manifestado Aznar.

“Mi responsabilidades políticas me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica del PP”, ha dicho, en respuesta al secretario general del Grupo Socialista.

Simancas ha exigido al expresidente que pida disculpas a los ciudadanos por el daño que la corrupción de su partido ha hecho a las instituciones españolas. “No tengo que pedir perdón por nada, no voy a pedir perdón porque usted me lo pida”, le ha replicado Aznar.

Rifirrafe con Rufián

A continuación intervino el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, con quien Aznar ha protagonizado un tenso ‘rifirrafe’ en el que se han intercambiado acusaciones de “golpista”. Durante la sesión también se han producido alusiones reiteradas a la boda de la hija del exjefe del Ejecutivo en San Lorenzo de El Escorial en el 2002 y a Vito Corleone, el célebre padrino de la obra de Mario Puzo. La guerra de Irak y la situación judicial de algunos exministros del primer gobierno del PP también ha centrado parte del duelo parlamentario.

Durante este tenso enfrentamiento parlamentario, el presidente de la comisión de investigación, el canario Pedro Quevedo, ha tomado la palabra en varias ocasiones para pedir que no se siguiera “montando la alharaca”. “Guardemos las vísceras en el closet“, ha exclamado.

Rufián ha abierto su intervención recordando la guerra de Irak y llamando a Aznar el “señor de la guerra”. Después le ha preguntado si tiene “vergüenza” por actuaciones como ésa, al ser “responsable de una invasión” que llevó a centenares de personas a la “muerte más vil” y por haber sido presidente de un partido “condenado por corrupción”.

Amnistía fiscal

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha asegurado este martes que no se acogió a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y se ha jactado de ser el único jefe del Ejecutivo bajo cuyo mandato no se ha aprobado una regularización fiscal.

Así lo ha señalado Aznar durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP y en respuesta al diputado de Ciudadanos Toni Cantó, quien le ha preguntado expresamente si su nombre está en la lista de beneficiarios de la regularización impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando el PP tenía mayoría absoluta.

“La respuesta es no”, ha dicho, antes de añadir que es el “único” presidente del Gobierno que “no ha aprobado una amnistía fiscal en España”. “Durante mi época no hubo ninguna porque ese pidió expresamente que no la hubiera”, ha apostillado Aznar, incidiendo en que no se ha beneficiado de la regularización de Montoro “ni de ninguna”.

NO TIENE CUENTAS EN EL EXTRANJERO

Además, aunque nadie le ha preguntado se ha “adelantado” a dejar claro, convencido de que alguien le interrogaría por ello, que ni tiene ni ha tenido una cuenta bancaria fuera de España. “No tengo ninguna cuenta fuera, ni ahora, ni antes, ni la voy a tener nunca, por eso no aparezco, porque no la voy a tener nunca”, ha enfatizado.

Por otra parte, ante el requerimiento de Cantó, Aznar ha indicado que el presidente del PP, Pablo Casado, “no tuvo nada que ver” con un “asesoramiento empresarial en Libia”.

Pablo Iglesias

El esperado encuentro entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y Aznar, llegó cuatro horas después de comenzar la comisión. Iglesias le preguntó directamente por su vinculación con empresarios relacionados con la trama Gürtel y le recordó que tenía 2la obligación de no mentir”. Aznar contestó tirando de Venezuela e Irán en un tenso desencuentro de aproximadamente media hora.

Tira y afloja en el que Aznar también recordó a Iglesias que debía “cuidar” sus obligaciones y “ser respetuoso”. Ambos tiraron de hemeroteca. El expresidente del Gobierno volvió a negarlo todo y aprovechó para sacar a relucir la dudosa relación de Iglesias con el Gobierno de Venezuela e Irán. “Lo que afecta a la sentencia del PP es menos que lo que se le imputa a usted, que cobró de un paraíso fiscal”.