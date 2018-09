Éxito rotundo del I Torneo Compromiso VadeAguas por la no violencia en el fútbol

La perseverancia, el respeto y la pasión son valores presentes en la esencia del juego del fútbol que no deben perderse. VadeAguas se fijó este objetivo de base con un proyecto que comenzó con un acuerdo de patrocinio con el San José y ha empezado a desarrollarlo a lo grande. En colaboración con la Federación Tinerfeña de Fútbol a través del Proyecto Buen Rollito el equipo organizador, formado por trabajadores de la empresa canaria, organizaron con gran éxito este sábado en el campo de García Escámez el I Torneo Compromiso VadeAguas – Memorial José María Ramos Mateo de fútbol alevín y regional femenino.

Una experiencia piloto con la que consiguieron poner de manifiesto el enorme potencial del fútbol como herramienta educativa. Para ello se realizaron varias acciones, aunque la más llamativo fue que los árbitros (dos por partido) ejercieron su rol desde la banda, fuera del terreno de juego para facilitar que los participantes se autorregularan.

Además de ello, los jugadores, entrenadores y directivos de los diez equipos participantes firmaron un acuerdo, llamado Compromiso, que se colocó en un enorme panel a la entrada de las instalaciones, con el que implicaban en defender la no violencia en el fútbol, la igualdad de oportunidades y la difusión de valores como la honestidad y la solidaridad, así como el respeto por el medioambiente.

También, los equipos que lo eligieron se llevaron el logotipo del “Compromiso VadeAguas” estampado en su camiseta como recuerdo de su participación en el evento en el que también estuvo presente la Asociación Ámate (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife), con un stand.

Otro panel, llamado de la Expresión, sirvió para que los participantes dejaran mensajes y su firma. Los equipos que lo eligieron llevaron el logotipo del “Compromiso VadeAguas” estampado en su camiseta. Por otro lado, para inculcar la importancia del cuidado medioambiental se colocaron contendores para depositar recipientes de plástico, latas y demás.

Por último, a través de una aplicación para móviles que en apenas unos días ha sido descargada por más de dos millares de usuarios no solo se presentaba el proyecto a través de sus mascotas (Yuki y René) sino que servirá para continuar desarrollando parte de este proyecto que VadeAguas presentó así en sociedad y que pretende convertir en un referente para el fútbol base tinerfeño.

La esencia de la iniciativa, centrada en el compromiso por defender y practicar el fútbol no violento, se puso de manifiesto en el acto de cierre de lo que resultó una festiva jornada. Octavio Santana, director gerente de VadeAguas, lo abrió con un sencillo discurso en el que agradeció la buena predisposición de los participantes. Lo acompañó el equipo que organizó el evento: Fernando Castro, Pablo Blanco, Antonio de Luis y Lucas Sabina.

Por parte de la Federación Tinerfeña de Fútbol asistieron Javier López, secretario del Comité de Competición de la FTF; Francisco Mesa, delegado del CITAF en Santa Cruz de Tenerife; Juan Gregorio Hernández, vocal de información del CITAF; y Víctor García, presidente del Comité de Fútbol 8.

Emoción en el homenaje a José María Ramos Mateo

La magnífica sintonía que se logró crear a lo largo de toda la jornada entre los cientos de asistentes tuvo su punto culminante con el emotivo homenaje a José María Ramos Mateo, fallecido el pasado mes de agosto, a cuyos hijos el CD Tenerife hizo entrega de una placa antes de que se emitiera un vídeo con declaraciones de exs jugadores y amigos del histórico, laureado y querido entrenador y maestro tinerfeño. A continuación, uno de sus hijos descubrió la placa con su nombre que quedará junto a la rampa de acceso al terreno de juego. Luego ofreció un breve discurso en el que, emocionado, enfatizó el gran compromiso que su padre tenía con el fútbol y lo positivo que había resultado la jornada: “El fútbol es la mejor forma de educar a nuestros hijos”, dijo.

Una vez finalizado el homenaje tuvo lugar la entrega de premios. Cada jugador y jugadora recibió una medalla con la que se destacaba su participación en el torneo. Las jugadoras del Llamoro se llevaron el trofeo de campeonas de la competición femenina y las del Tacuense el de subcampeonas. En categoría alevín se reconoció a los dos primeros clasificados de cada grupo. Fueron subcampeones el Chincanayro y la EMF de Candelaria; y campeones el Matanza y el Tenerife.

VadeAguas también distinguió con medallas a los entrenadores de cada equipo participantes; a los colegiados y entregó placas de agradecimiento a la Federación Tinerfeña de Fútbol, a Protección Civil y al Comité Técnico de árbitros. Además, Octavio Santana

Los “ratitos de Buen Rollito”

Con el objetivo de premiar el Juego Limpio y fomentar la autorregulación, aunque presentada con la denominación de “torneo” se planteó como una experiencia educativa en la que en lugar de partidos se jugaron “ratitos de Buen Rollito” de 25 minutos, la figura del árbitro no se situó dentro del terreno de juego, sino en la banda, no se sancionó a los jugadores y jugadoras sino a los equipos y se descontaron puntos de la clasificación en función del número de faltas acumuladas (uno cuando superaron las diez faltas y dos a partir de las 15).

La idea fue tan bien recibida por parte de los participantes que no hubo necesidad de sacar ninguna bandera y los colegiados (dos por partido) que permanecieron controlando los encuentros desde la banda apenas se vieron obligados a intervenir para señalar aquellas infracciones que los jugadores y jugadoras no admitieron. El ambiente fue inmejorable también en la grada.