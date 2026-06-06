Vidorreta, tras eliminar al Real Madrid: “El equipo ha creído que estábamos en condiciones de dar la sorpresa”

Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, consideró tras eliminar al Real Madrid en la serie de cuartos de final de la Liga Endesa al mejor de tres partidos, ganando el definitivo en el Movistar Arena, que el equipo siempre creyó que estaba “en condiciones de dar la sorpresa”.
“Nos hemos recuperado muy bien de la derrota del pasado jueves. Creo que esa ha sido la clave; el equipo ha creído en el mensaje y el mensaje era que sesenta minutos de los ochenta que había tenido la eliminatoria los habíamos jugado fantástico. El equipo ha creído que estábamos en condiciones de dar la sorpresa y hemos jugado un gran partido”, dijo.
“No podemos estar más que muy contentos porque además estamos teniendo la fortuna de cambiar la historia por segunda vez en 18 años y al mismo tiempo de encontrarnos con un Real Madrid el que todos los jugadores, todos los entrenadores nos han felicitado muchísimo. Eso, a pesar del momento tan duro que es para ellos, todavía les honra más y a nosotros nos hace estar incluso más felices porque son jugadores top mundial”, añadió en rueda de prensa.
Vidorreta asegura que no creen en que pueden ganar la liga y que tienen mucho respeto por su próximo rival, sea el UCAM Murcia o el Barça: “Vamos a ir también con factor cancha en contra y todavía con las piernas más cargadas. Pero es verdad que estamos haciendo un gran baloncesto y seguimos partido a partido, no nos queda otra. No pensamos más allá de conocer esta noche a nuestro rival”.
Sobre el partido de Kevin Yebo, que acabó con 22 puntos y 28 dígitos de valoración, indicó: “Ha jugado bien todos los días, pero además ha tenido la personalidad para no dejarse esos puntos que se dejó durante la primera parte en La Laguna y ha hecho un derroche extraordinario. Una vez más hemos sido un equipazo y Kevin ha hecho un partido de 11, no de 10”.
Por último, no quiso pronunciarse acerca de si es lo más grande que ha hecho el club: “Eso lo tenéis que valorar vosotros, que sois los que lleváis toda la vida en esto. Estar en semis ya lo habíamos hecho, pero siempre con factor cancha. El meternos en semis eliminando al Real Madrid, que además era el primero, seguramente sea lo más grande que hemos hecho en la ACB junto a jugar la final de la Copa”.
“Aún así yo me sigo quedando con los dos títulos de Champions. Vamos a ver si vamos también en la próxima eliminatoria y vamos dando sorpresas, entonces sí que podemos decir que este año ha sido el mejor año de la historia del club del ACB”, completó ante los medios de comunicación tras el triunfo por 95 a 107.