La emotiva campaña de la UD Las Palmas contra el cáncer de mama: “Está en tus manos”

La Unión Deportiva Las Palmas ha participado en una emotiva campaña para fomentar la prevención del cáncer de mama. Mediante un spot protagonizado por varios jugadores de la plantilla y bajo el título Está en tus manos, el club anima a las mujeres a realizarse autoexploraciones mamarias para detectar de forma precoz cualquier anomalía en sus pechos.

“Tócate para que no te toque”, dice Juan Cala, defensa del equipo. Luciendo camisetas con lazos rosados en señal de solidaridad con las mujeres que padecen esta enfermedad, los jugadores destacan la función preventiva: “El éxito ante el cáncer de mama no es solo vencer, sino no darse por vencida”, anima Raúl Fernández, portero del conjunto canario.

La campaña #estáentusmanos pretende llenar de camisetas rosadas el estadio de la Unión Deportiva el próximo 20 de octubre como homenaje a quienes padecen esta patología y para fomentar la prevención de la misma.