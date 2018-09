Mario Casas y Blanca Suárez, de escapada mágica a Canarias

El verano está a punto de terminar, pero no para todos. Algunos famosos no han querido perder la oportunidad de aprovechar el buen tiempo y disfrutar de unos días de sol y de la buena compañía antes de empezar con la rutina. Y si no, que se lo digan a Blanca Suárez y Mario Casas, que han pasado un fin de semana muy especial entre amigos.

El destino elegido por la pareja ha sido Lanzarote, concretamente Casa Sua, la villa propiedad del modelo Jon Kortajarena. Allí han aprovechado para desconectar y relajarse en compañía de la modelo Lorena Van Heerde y su pareja, el cirujano Rafik Dehni, que es gran amigo de Mario.

Y como no podía ser de otra manera la protagonista de Las Chicas del Cable ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram lo bien que se lo está pasando y los días mágicos que está viviendo en las Islas Canarias.

Pero sin lugar a dudas, la imagen que más ha llamado la atención de sus fans es en la que aparece luciendo tipazo en un llamativo bikini amarillo.

También la modelo Lorena Van Heerde ha querido publicar en su Instagram imágenes de la escapada y ha querido agradecer a Jon Kortajarena por abrirles las puertas de su casa. Además, ha sido ella la encargada de publicar una bonita foto de los cuatro durante su visita a la Laguna de los Clicos, conocida popularmente como ‘El Charco Verde’.

Mario Casas tampoco ha querido perder la oportunidad de mostrar a sus seguidores algunos de los momentos más especiales de los que ha disfrutado estos días y también colgaba una imagen junto a Rafik, que forma parte de su círculo de amigos más cercano.