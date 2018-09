Omar entra a la casa de ‘GH VIP’ después de dejar a Chabelita

Omar Montes se ha convertido en el nuevo concursante de Gran Hermano VIP. En una noche donde su ya exnovia era expulsada del reality, el cantante entraba en Guadalix de la Sierra para defender lo que él considera una traición.

Y es que el juego bajo las sábanas de Isa Pantoja y Asraf, ha dolido muchísimo a Omar. Así le increpaba en directo el joven a la hija de Isabel Pantoja: “¿Pero tú te crees que puedes engañar a la gente? ¿Te crees que he nacido ayer? ¿Yo tenía planeado que tú te acuestes con el otro, que ibas a hacer edredoning?”.

Por su parte, Chabelita se quedaba en shock mientras le respondía: “¡Me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo!”. Después de esta ruptura televisada, Omar se encontraba con el míster para echarle en cara la actitud que había tenido dentro del concurso: “¡Vas a ir al infierno!”.

Mientras, la joven Isa se defendía en el plató de GH VIP junto a Jorge Javier Vázquez: “Mi mente estaba fuera. Me he contenido. Si no hubiera estado con Omar, no sé lo que habría pasado. Asraf a mí me gusta, la verdad. Me hace reír, es bueno conmigo, me entiende, me apoya, me escucha. Conmigo ha sido siempre muy respetuoso”.

