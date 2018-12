Carmen Borrego desvela el infierno que atraviesa Terelu: “He llegado a pensar que iba a perder el conocimiento por el dolor”

El 2018 sin duda ha sido un año muy duro para Las Campos, marcado por el diagnóstico de un nuevo tumor de mama en Terelu, quien se ha sometido a una doble mastectomía que ha convertido los últimos meses del año en un auténtico calvario. Carmen Borrego, su hermana, hace balance de todos los problema de su familia sincerándose con Mila Ximénez en la revista Lecturas, explicando cómo se encuentra realmente Terelu.

UN AUTÉNTICO CALVARIO

Carmen Borrego ha sido el mejor apoyo para su hermana durante estos complicados meses, pero reconoce: “Hubiera preferido padecer yo lo que sufre. Ver a una hermana cada día peor y no poder hacer nada es horrible”. Confiesa que durante este tiempo ha tenido miedo a que le ocurriera algo en la intervención, y luego miedo psicológico. “Me preocupa lo que sienta, va a tardar mucho en recomponerse”, asegura Carmen.

Del calvario que está viviendo Terelu, que la ha obligado incluso a tomar morfina por los fuertes dolores que sufre, Carmen desvela: “Cuando estás enfermo tienes que tomar lo que los médicos te digan. Terelu ha estado mes y medio sufriendo lo que no os podéis imaginar. He llegado a pensar que iba a perder hasta el conocimiento por el dolor”.

De la segunda operación que obligó a Terelu a volver al quirófano, Carmen recuerda: “Cuando me reencontré con mi hermana y me abrazó llorando, me dijo: ‘¿Qué me han hecho?’ Lo recuerdo con terror, no sabía qué decirle”, y reconoce que: “Nunca he llorado tanto en mi vida, más que cuando se murió mi padre”.

Sin embargo, Carmen asegura que volvería a aconsejar a su hermana que se someta a esta operación porque es por el bien de su salud y recuerda cuando ella se quitó el útero con 35 años, salvando así su vida.

EL SUFRIMIENTO DE MARÍA TERESA CAMPOS

La enfermedad de Terelu ha supuesto un duro golpe para su madre, a la que se suman más problemas. “Se me partió el corazón el día que mi madre me dijo, desgarradamente: ‘¿No le puedo dar mis pezones?¿No le puedo dar mis pechos? A mí ya no me valen para nada’. He visto a mi madre llorar sin consuelo cuando bajaban a mi hermana a quirófano”, confiesa en la entrevista a Lecturas.

Pero no es el único palo que ha recibido la presentadora este año. Su hija también ha confirmado que se ha cancelado la venta de su gran mansión en Madrid, de la que lleva intentando desprenderse hace años, aunque se muda a un chalet para estar mucho más cerca de sus hijas.

Pero no lo hará con su servicio al completo y es que una de sus empleadas del hogar la ha denunciado por supuesto despido improcedente, Carmen explica: “Mi madre se ha llevado un palo muy gordo, han sido 15 años apoyándola. Esta señora desaparece y se esperan 10 días a que aparezca. Se le mandó un burofax, no contestó, y no se le dio de baja al día siguiente, sino 15 días después, pagándole su finiquito. La realidad es otra”, sentencia.

CARMEN, CON 7 KILOS MENOS

Después de someterse a un cambio radical, Carmen se encuentra más guapa que nunca: se quitado 7 kilos de encima. Aprovecha la entrevista para limar asperezas con Mila Ximénez, la que en un momento fue su enemiga y a la que ahora reconoce que quiere. Además, también tiene muy buenas palabras para Edmundo Arrocet, explicando la relación entre él y su madre.