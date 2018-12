Clavijo se va a Madrid mientras Sánchez llega a Lanzarote para unas vacaciones

“Tú a Madrid y yo a Lanzarote”. Pedro Sánchez y Fernando Clavijo versionan la película en la que dos niñas, que parecen polos opuestos, se conocen en un campamento y piensan que no tienen nada en común, hasta que descubren que son gemelas. El guion está adaptado a las circunstancias de la delicada relación institucional entre el presidente del Gobierno de la nación (PSOE) y el jefe del Ejecutivo de Canarias (CC), que se ha tensado por mor de los retrasos en los convenios bilaterales y del bloqueo de los fondos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado que Coalición y NC negociaron con Mariano Rajoy (PP). Ayer, después del último Consejo de Ministros de 2018 y de hacer un balance del año político (¡en el Día de los Inocentes!), Sánchez emprendió viaje a Lanzarote para disfrutar en familia de unas pequeñas vacaciones en el palacio de La Mareta (Costa Teguise) mientras Clavijo preparaba la maleta para trasladarse a Madrid con el fin de sincronizar el reloj de la Puerta del Sol con la campaña promocional de las Islas. En la capital se reunirá mañana con su homólogo de la CAM, Ángel Garrido (PP). Y no pierde la esperanza de “hablar con alguien que le dé alguna explicación”. En unas declaraciones a los medios de comunicación con ocasión de la entrega por parte de Blas Trujillo del informe que ha elaborado el Consejo Económico y Social de Canarias, Fernando Clavijo se puso trascendente: “Nos estamos jugando mucho, no solo el cumplimiento de la Ley de Presupuestos, pues mucho nos tememos que el Presupuesto de 2019 sea muy duro con Canarias. Voy a intentar por todos los medios que no sea así y que los compromisos se cumplan, y acudiré donde tengamos que acudir”. El mandatario isleño culpó al inquilino de la Moncloa de haber “destruido en siete meses mucho de lo construido para Canarias en los últimos 3 años”. Clavijo no cerró la puerta de los tribunales por si la Administración General no libera “antes del 31 de diciembre” los recursos de los convenios pendientes por aprobar, “480 millones destinados a obras educativas, hidráulicas, empleo, planes contra la pobreza o agricultura”. El dirigente canario insistió en que hará “todo lo posible” por defender a los canarios”, porque, de lo contrario, no dormiría tranquilo. Ello, sin renunciar al “diálogo, el entendimiento y los acuerdos”. Pero, si no le quedara más remedio”, reclamará el dinero por la vía judicial: “No se puede permitir que se les hurte a los canarios ni un solo euro”. En este escenario, se quejó de que llevaba tres días intentando hablar con Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, con quien se telefoneó el 24 de diciembre y le comunicó que estaba pisando el acelerador para que en el Consejo de Ministros de este viernes se llevasen los acuerdos que quedaban por formalizar con la comunidad autónoma. “Si está (Pedro Sáchez) en Lanzarote, en Lanzarote, y, si está en Mali, en Mali. Yo voy a ir a donde tenga que ir para intentar por todos los medios que los compromisos se cumplan”. Precisó que el “daño” no es hacia el Ejecutivo canario o a él mismo, sino “a los canarios que ven cómo sus derechos son ninguneados”. De ahí que se preguntara: “Si esto es así, ¿qué va a ocurrir con los Presupuestos de 2019, con el REF, las compensaciones al transporte, el Posei, las obras hidráulica, las infraestructuras educativas o los ocho millones de ayudas a la desalación de agua?”.

Clavijo no posee esta vez argumentos para afear a Sánchez que no despachara con él durante el homenaje al Nobel de Literatura, en octubre, lo que se tomó como “una actitud de cierto desprecio”. El 25 del mismo mes salió con otra cara de la cita en el palacio presidencial. Entonces presumió de que había logrado “desbloquear” la denominada agenda canaria. “En noviembre quedarán firmados los convenios de carreteras, infraestructuras hidráulicas e infraestructuras educativas”, dijo.

Zapatero

En semejante erupción de emociones, Pedro Sánchez coincide en la isla de los volcanes con José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista ha fijado su segunda residencia en una villa de la urbanización Island Homes (Los Noruegos) en la playa de Famara.

Antona denuncia un “machaque deliberado” del Gobierno central

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, denunció ayer que “el machaque deliberado al que Pedro Sánchez está sometiendo a las Islas desde que accedió a la Moncloa sin el voto de los españoles está perjudicando gravemente nuestro desarrollo económico y social”. Antona arguyó que tanto la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales como el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) “son fruto del impulso de las mayorías del Partido Popular en las Cortes Generales”. El anterior Gobierno “aprobó la mayor inversión de la historia para Canarias en los Presupuestos Generales de 2018”, apostilló. El líder regional del PP urgió “el traspaso a Canarias del dinero comprometido y que ahora se está derivando a Cataluña para amansar a los golpistas”.