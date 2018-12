“Como me toques te reviento, soy una mujer española”: el ataque racista en un comercio chino de Murcia

“Como me toques te reviento. No me toques que yo no te he tocado chinica. ¿Sabes por qué? Porque soy una mujer española”. Así amenazaba una murciana a una empleada china de un negocio de comestibles en Archena. Pellizcones, empujones, gritos y amenazas aderezaban sus palabras. Al menos esto es lo que se puede ver en un vídeo compartido en Twitter y grabado por uno de los clientes del establecimiento.

La empleada le pide a la atacante que salga de su local, pero ésta se resiste, incluso la amenaza con dispararle: “Pum, pum, pum”, le dice mientras hace un gesto con las manos como sosteniendo un arma.

Tras un empujón por parte de la empleada china, la mujer le grita: “Por la puta madre. No me toques que yo no te he tocado chinica”, mientras le pellizca la cara con los dedos, y le dice : “¿Sabes por qué? Porque soy una mujer española”.

No quiere abandonar la tienda hasta que otro cliente le dice que va a llamar a la policía. “Llama a la policía que voy a denunciar (…) ¿sabes por qué? Porque no tenéis derecho, porque aquí hay trapicheos”. Tras lo que la mujer termina abandonando el local sentenciando: “Que te vayas fuera tú, que soy más que tú”.