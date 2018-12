Cristina Pedroche pasa la Navidad en las Islas: “Cuanto más vengo a Canarias más me enamoro…”

Cristina Pedroche volverá a ser la encargada, al igual que años anteriores, de dar las campanadas este año desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote para la cadena privada Antena 3.

El formato tendrá este año como protagonista especial también a las Islas Canarias, ya que las campanadas se darán dos veces, una cuando se cumpla la medianoche en la Península y otra cuando llegue 2019 a Canarias. Pedroche ha anunciado que su famoso vestido se multiplicará por dos, puesto que hará un cambio rápido de vestuario una vez finalicen las campanadas peninsulares para presentar las del archipiélago canario.

Antes de todo eso, la presentadora pasa unos días en las Islas, tal y como ha publicado en su cuenta de Instagram, recalcando lo mucho que le gustan aunque sin dar muchos detalles sobre la isla en la que se encuentra: “Ay Canarias cómo me gustas. Tu tiempo, tus paisajes, tu gente, tu gastronomía (ay las papas arrugadas ‍♀️)… Cuanto más vengo a Canarias más me enamoro…❤️ Tenía que pasar la Navidad aquí ya que además este año tengo el honor de dar las campanadas también para Canarias. Por primera vez en la historia el reloj de la Puerta del Sol dará las 12 campanadas dos veces, primero para la península y una hora más tarde para Canarias. Y todo lo podéis ver en Antena 3. Ahí os estaré esperando y, claro, habrá dos vestidos. Doble oportunidad para que os guste (o no) . FELIZ NAVIDAD ❣️”

La presentadora también fue viral esta semana por otra foto publicada en su cuenta en la que posaba totalmente ‘en bolas’