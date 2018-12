De El Hierro al Caribe en un barril: arranca la aventura del francés Jean-Jacques Savin

El francés Jean-Jacques Savin, de 71 años, ha iniciado en estos días un extraordinario viaje en barril que le llevará de El Hierro al Caribe. Una travesía por el Atlántico que hace a bordo de una embarcación hecha de madera contrachapada recubierta de resina, sin velas ni motor.

El viajero espera que los vientos y corrientes lo lleven a su destino, a unos 4.500 kilómetros, en unos tres meses. “Mucha gente ha cruzado el Atlántico. En barcos, en kitesurf, en kayak, en canoas, en cualquier cosa (…) Pero nadie lo hizo a mi manera (…) solo con la ayuda de la corriente y el viento”, dijo el viajero.

Jean-Jean Saven fue paracaidista militar y piloto, y trabajó durante varios años en un parque nacional en la República Centroafricana. Tiene casi 72 años, pero cada mañana practica el trote y ejercicios de fuerza. Antes de lanzarse a su aventura en el océano Atlántico, se ejercitó durante varias horas al día en natación. “El clima es fantástico. Tengo un oleaje de un metro y me muevo a dos o tres kilómetros por hora”, dijo por teléfono Savin, citado por la cadena Deutsche Welle, poco después de partir de la isla de El Hierro.

Su barril, de tres metros de largo y un espacio habitable de seis metros cuadrados, incluye una cocina, litera para dormir y despensa de provisiones. Un ojo de buey en el piso le permitirá observar a los peces durante el viaje y tres botellas de vino lo ayudarán a celebrar ciertos eventos importantes, entre ellos su 72 cumpleaños.

“Por supuesto, no lo dejaremos solo. Usaremos el GPS para verificar dónde está, al menos dos veces a la semana. Controlaremos cómo se siente y lo que le está sucediendo”, explicó el director general adjunto de una empresa productora de barriles que patrocina el viaje.

Frenchman Jean-Jacques Savin set sail across the Atlantic in a barrel-shaped orange capsule, hoping to reach the Caribbean within three months thanks to ocean currents alone https://t.co/wc6rYeqDAQ pic.twitter.com/JSbpX4xfX4

— AFP news agency (@AFP) 26 de diciembre de 2018