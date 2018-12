El apasionado beso que confirma la nueva relación de Amia de OT

Aunque Amaia Romero confesaba recientemente que no le gustaba verse en las revistas del corazón, este miércoles ha vuelto a ser protagonista de estas gracias a sus apasionados besos con Diego Ibáñez, vocalista del grupo Carolina Durante.

La pareja ya no se esconde y comparte apasionados besos por las calles de Madrid después de actuar en una conocida sala de fiesta de la capital. Sin ningún tipo de miedo a ser pillados, la ganadora de OT y el cantante se muestran de lo más compenetrados en las páginas de ¡Hola!.

Estas fotografías confirman una relación de la que se llevaba hablando semanas. Un secreto a voces que ya tiene sus pruebas gracias a estas fotografías. Tras su sonada ruptura con Alfred, Amaia ha vuelto a probar suerte en el amor con el líder de Carolina Durante, grupo con el que ya ha colaborado.

PUT YOUR LIPS

ON MY MOUTH pic.twitter.com/KlnXjqL8cN

— Dramabaruqué. (@DramaCohen) 19 de diciembre de 2018