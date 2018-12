“En mayo el Estado no había autorizado la prórroga para ejecutar los fondos de pobreza”

Canarias, tal y como informó ayer a DIARIO DE AVISOS la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno regional, Cristina Valido (CC), aún no ha recibido la partida de 30 millones de euros para combatir la pobreza incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año a través de una enmienda introducida por Nueva Canarias (NC). Desde la citada Consejería se lleva meses requiriendo el ingreso de este montante -primero al Gobierno del PP y ahora al del PSOE- sin éxito. El Estado, en vez de abonar su deuda, exige a la comunidad autónoma el pago de alrededor de 71.000 euros en concepto de intereses porque los ayuntamientos y las ONG no ejecutaron en tiempo récord la totalidad del dinero destinado en 2017 -11 millones- y condiciona el ingreso de los 30 millones de euros a este pago.

Los intereses que reclama el Estado tienen su origen a finales de 2017, porque el Gobierno central, en manos del PP en esos momentos, hizo la transferencia de 11 millones de euros para pobreza el 29 de diciembre, apenas dos días antes de que terminara el año, aunque el 14 de noviembre, tal y como ha venido informando DIARIO DE AVISOS, se rubricara el protocolo de actuación por el secretario de Estado de Servicios Sociales y la Consejera regional, Cristina Valido.

La llegada de los fondos en esa fecha y las condiciones impuestas por Madrid hicieron que la negociación del protocolo para derivar los fondos se dilatara, según detalló ayer a este periódico Valido: “Nosotros no pudimos firmar el protocolo hasta abril, porque hasta abril nadie del Estado nos había dicho, ni de manera informal, que iban a aceptar la ampliación de la prórroga y los ayuntamientos no aceptaban esas condiciones”. Es por esto que el Gobierno canario negoció ampliar al 30 de septiembre el plazo de ejecución. El 1 de mayo de este año el Estado aún no había respondido si autorizaba esa petición, para lo que emitió una semana más tarde un informe de la Abogacía del Estado, el 8 de mayo. El Ejecutivo canario, no obstante, indicó Valido, decidió adelantarse y firmar los protocolos con los ayuntamientos en abril confiando en la buena fe del Estado. Así y todo, muchos consistorios renunciaron a estos créditos. Otros que sí aceptaron no pudieron cumplir y finalmente se quedaron sin ejecutar 1,4 millones. El Estado exige ahora no solo devolver ese dinero, sino el abono del 3,75% de la cuantía no gastada en concepto de intereses, es decir, unos 71.000 euros. Otro de los factores que dilató esta negociación, según Valido, fue la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. “El PP se fue sin firmar la resolución y esto nos tenía muy preocupados, porque no sabíamos si el equipo que entraba iba a mantener la promesa de la ampliación y nosotros ya habíamos firmado con los ayuntamientos. Los municipios ya habían asumido la responsabilidad de ejecutar sin que esto estuviera firmado; por tanto, nos arriesgamos con buena fe de que se iba cumplir lo que se prometió”, detalló la consejera.

Esta nueva “excusa” del Estado, ya con el PSOE en el Gobierno, ha causado un gran malestar en el seno del Ejecutivo regional, según Valido, que destaca que lleva meses intentando que esta partida se ingrese con el tiempo y las condiciones oportunas para que se pueda ejecutar. Ha solicitado expresamente que los plazos de presentación de justificaciones y ejecución de los fondos tengan carácter plurianual. “Se considera importante ampliar en todo lo posible los plazos y buscar el instrumento adecuado para canalizar esta financiación, ya que no todos los municipios funcionan de igual modo y el promedio de programación, aceptación o implementación de este tipo de ayudas en los grandes municipios suele tardar entre seis y ocho meses para que se inicie la ejecución del proyecto”, señaló’.

El Gobierno regional recordó que con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas. Su entrada en vigor aún está suponiendo un bloqueo institucional y una larga tramitación para los ayuntamientos, cuestión que debe ponerse en valor a la hora de contratar servicios. “Esto es importante tenerlo en cuenta en las resoluciones a emitir en estos fondos para su ejecución y justificación”, recalcó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. La comunidad autónoma transfiere los fondos a ONG y los ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas al ciudadano. Debe hacer ese trámite obligatoriamente porque el Estado se ha negado a hacer la adjudicación de fondos directamente a los consistorios. “En vez de hacer una aportación dineraria -lo que hace la Consejería para repartir el dinero entre entidades y consistorios-, opta por otorgar una subvención directa a la comunidad autónoma. De esta forma, la norma vigente es la Ley de Subvenciones, que establece el cobro de intereses en casos de demora del 3,75% y obliga al Gobierno canario a hacer de intermediario entre unas administraciones y otras”, declaró Valido. “El Estado acumula retrasos reiteradamente en el ingreso de esas partidas. Estas situaciones, en un contexto en el que la inestabilidad política a nivel nacional dificulta enormemente la aprobación de los presupuestos, están lejos de desaparecer, y las grandes damnificadas somos las comunidades autónomas y, por ende, los ciudadanos”. dijo la consejera.

“Nos parece inadmisible -indicó Valido- que el Estado quiera hacer caja con un tema tan sensible como es la pobreza. Devolvemos, por supuesto, el dinero que no dio tiempo a los ayuntamientos de ejecutar por la mala gestión del Estado, pero ¿pagar intereses por ello? ¿Y quién nos indemniza a nosotros cuando nos llegan los fondos con tantos meses de retraso?”, lamentó la consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.

El informe de la Abogacía del Estado se firmó el 8 de mayo

El informe de la Abogadía del Estado que daba el visto bueno a la prórroga de esta subvención nominativa contra la pobreza se firmó el 8 de mayo de este año, cuando el plazo para ejecutar esos fondos expiraba, en principio, el 30 de junio. Mientras, la resolución de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María del Pilar Díaz López (PSOE), para prolongar esa prórroga a la hora de ejecutar los fondos hasta el 31 de agosto de este año y su justificación hasta el 15 de octubre de 2018 se rubricó el 26 de junio. Esta rúbrica se produjo cuatro días antes de la primera fecha prevista para poder gastar estas ayudas, el 30 de junio de este año.

El Régimen Económico y Fiscal contempla los 30 millones

Los 30 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado del año 2019 se encuentran anclados en el Régimen Económico y Fiscal (REF), siempre que el umbral de pobreza en Canarias supere la media nacional, por lo que esos fondos, desafortunadamente, seguirán llegando a las Islas por muchos años, a no ser que cambie mucho la situación. En la actualidad, el riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias es del 40,2%, el segundo más alto de España tras Extremadura -44,3%- y lejos de Navarra, que es la que tiene una tasa más baja, con el 13,5%, y de la media nacional, que está en el 26,6%, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. De momento, esta partida no ha llegado a las Islas por el retraso a la hora de ejecutar los fondos por parte de los ayuntamientos, y que ahora debe devolver el Gobierno regional.