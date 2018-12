Jennifer Miranda (PSOE): “Los inversores se van cansados de la parálisis de Urbanismo”

“Las grandes empresas y los inversores se están marchando de Granadilla de Abona a otros municipios, cansados de la parálisis que se produce en sus licencias en la Oficina Técnica de Urbanismo”, denuncia Jennifer Miranda, candidata del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales del 26 de mayo.

La portavoz socialista, en declaraciones a Onda Tenerife, calificó la situación de “desastrosa”, tras los cambios que se han producido en la Oficina Técnica, que han terminado porque “muchos técnicos hayan pedido excedencia o se hayan marchado a otras administraciones”, por lo que ha quedado “un solo técnico para conceder licencias de obra mayor o menor”, mientras que “otros dos técnicos están dedicados en exclusiva al proyecto del tanatorio, el único que parece interesarle a los nacionalistas”, comentó.

“Pero no pasa solo con las grandes empresas que quieren invertir en Granadilla -añade la concejala-, sino que también ocurre con cualquier ciudadano normal, como el caso de un familiar que lleva 15 meses esperando por una licencia de obra mayor para hacer una casa unifamiliar. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, cuando antes de tres meses están obligados a emitir un informe sobre si se puede construir o no en ese suelo”, afirma.

Para la candidata socialista, la tardanza en resolver los expedientes y tramitar licencias supone “una enorme pérdida económica para el municipio y también una pérdida de futuros puestos de trabajo”.

Casa adaptada

Aunque el grupo de gobierno reconoció el error administrativo que dejó sin vivienda pública adaptada en San Isidro a un joven con una enfermedad degenerativa -se la entregaron a otro-, lo cierto es que se mantiene la polémica entre la oposición y el edil de Hacienda, Jacobo Pérez, a quien le han solicitado su dimisión, por ser el encargado por el alcalde, José Domingo Regalado, de solventar el error cometido.

Para Jennifer Miranda, resulta “cuando menos sospechoso”, que Jacobo Pérez haya contratado a una empresa por 8.000 euros para adaptar el piso alquilado del joven discapacitado, cuando la familia de este tenía un presupuesto de 5.000 euros, y que “no aparezca por ningún sitio el expediente de pago”, que edil de Hacienda calificó como “una acción altruista”. Esto indigna a la edil socialista, que sigue preguntando “quién va a pagar una obra que tres meses después no permite al joven vivir en un piso, sin rampa de acceso, ni asiento para la ducha ni agua caliente”.

“Los vertidos en La Batata son un asunto susceptible de llevar a la Fiscalía”

Jennifer Miranda también denuncia que hoy, tres meses después de los últimos episodios de vertidos en la playa de La Batata, en El Médano, se siguen vertiendo al mar “toallitas y tampones”, sin que “funcione el tamiz que separa los sólidos de los líquidos”.

Para la candidata socialista, el Gobierno de CC-PP no ha puesto solución al problema “ni ha exigido a la empresa concesionaria que haga su trabajo, como sí hicimos los socialistas en el Gobierno, además de llevar el alcantarillado al 75% de la población”.

“Hace un año -señaló Jennifer Miranda-, el concejal de Izquierda Unida pidió visitar la estación de tratamiento primario de La Batata, pero se le negó la visita, al igual que a nosotros”, apuntó. “El problema de los vertidos en El Médano es susceptible de llevarlo a la Fiscalía”, remarcó la política y abogada, quien, por otra parte, recordó que “la depuradora de Los Letrados tiene ficha financiera, pero no está redactado el proyecto de ejecución”.