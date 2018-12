La arrogancia del ministro peninsular

Teníamos olvidados aquellos comportamientos de los que venían de la Península creyéndose superiores y nos miraban por encima del hombro, como si nosotros todavía estuviéramos con taparrabos, incluso había una denominación que los identificaba. Se daba especialmente en algunos delegados de empresas nacionales de la construcción y de otros sectores económicos, que mostraban un total menosprecio hacía la valía y capacidad de los empresarios y la sociedad canaria para ser artífices de su propio destino.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha demostrado su total despreocupación hacía los temas de nuestra tierra. Ahora resulta que tampoco tenemos fecha para la firma del Convenio de Carreteras, él no tiene prisa, le da lo mismo, no es su prioridad, en cambio, para los canarios significa el instrumento valido para mantener la actividad económica de manera estable en los próximos años y la única posibilidad cierta de crear empleo. Está más que demostrado que desde Madrid no se entiende a Canarias, una comunidad archipielágica con islas en medio del Atlántico; para la Península todos son facilidades en las inversiones y ejecuciones de obras de infraestructuras, como líneas de trenes de alta velocidad sin rentabilidad alguna, autopistas sin ninguna circulación de vehículos o aeropuertos cerrados por falta de viajeros y mercancías; en cambio, cuando se trata de hacer cosas aquí, todo son dificultades, disculpas, desprecios, retrasos incomprensibles y molestos. No podemos quedarnos callados ante este nuevo atropello, es el momento de exigir al Gobierno central que cumpla con Canarias, para saldar la deuda histórica que acumula con nuestras islas.

Es a todas luces lamentable la actitud prepotente y fuera de lugar del titular de Fomento, sus declaraciones en el sentido de que el compromiso con Canarias es sólo a que el acuerdo quede aprobado en Consejo de Ministros la semana que viene y se emplaza la rúbrica del documento para “más adelante”, no es más que la altanería del listillo de turno, que insulta la inteligencia de todos los canarios. Ahora es el momento de los de aquí, es decir, de sus compañeros de partido, de los socialistas canarios, que tienen que dar un paso adelante, sacar pecho y dar la cara para conseguir firmar el único instrumento válido, que nos permita asegurar una actividad económica estable en los próximos años, un crecimiento sostenible en el tiempo y una generación de empleo suficiente.

Necesitamos el Convenio de Carreteras para empezar las obras que permitan vertebrar territorialmente nuestras islas, cohesionarlas socialmente y poner las bases seguras para la productividad empresarial y sectorial. No tenemos otra forma alternativa de comunicación, por lo que contar con unas carreteras seguras, eficientes y sostenibles es clave para el crecimiento económico y la creación de empleo. Las obras de infraestructura sirven eficazmente para multiplicar exponencialmente la potenciación de empleo en todos los sectores económicos.

Canarias no mendiga absolutamente nada al Estado, que, por cierto, tiene la obligación de tratar a todas las comunidades autónomas con equilibrio y sentido de responsabilidad gubernativa. El que ostenta un cargo público, tiene que hacer honor a su responsabilidad y, en el caso que nos ocupa, si no fuera porque es ministro de Fomento, lo mejor que podríamos decir es que es un papafrita.

*PRESIDENTE DE FEPECO