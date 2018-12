La oposición carga contra Valido y Dávila por perder fondos del Estado para pobreza

La diputada regional del PP Josefa Luzardo se pronunció ayer sobre la polémica de los últimos días suscitada en DIARIO DE AVISOS en cuanto a los recursos que tiene que devolver al Estado el Gobierno de Canarias destinados en 2017 a la lucha contra la pobreza, al tardar cinco meses en firmar el protocolo que habilitaba a los municipios a ejecutar los fondos derivados de la Administración central para tal fin.

Aunque el Ejecutivo central, en manos del PP en ese momento, también tramitó la ayuda con dilación, Luzardo aseguró a este periódico que estos fondos para la lucha contra la pobreza “se aprobaron en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y es verdad que se dio la subvención nominativa en noviembre, pero hasta que llegó ese mes Cristina Valido tenía tiempo suficiente para tener todo preparado, acuerdos con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) incluidos, para firmar los protocolos y dar el dinero”. “Siempre va a remolque”, remarcó.

Una de las posibles soluciones que propuso Luzardo consiste, según explicó, en que “en el área social, cuando se tiene la conformidad del Consejo de Ministros o de los PGE, se pueden prefinanciar los proyectos desde el propio Gobierno de Canarias, que posteriormente recuperará dichos fondos desde el Estado”. Según la diputada del PP, “es lo que hace Galicia o Castilla y León, motivo por el que otras comunidades autónomas van por delante. Una vez que la partida existe, lo que hay que hacer es tramitarla”.

A pesar de que el Régimen Económico y Fiscal (REF) ancla para cada ejercicio presupuestario 30 millones de euros a este fin siempre que la media de pobreza de las Islas sea superior a la nacional, Luzardo dijo que “es mejor que no vengan, porque si no eres capaz de ejecutarlos, al final se nos convierte en un problema, pues hay que devolverlos con intereses”. “He llegado a la conclusión de que la consejera Cristina Valido es incapaz de resolver en tiempo y forma todos los asuntos, porque también ocurre lo mismo con las ayudas al alquiler, que las va a resolver el año que viene”, afirmó Luzardo.

Comparación

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu (PSOE) dirigió sus críticas hacia la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila (CC), que tras conocer el retraso en la firma del convenio de carreteras insinuó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba ralentizando la rúbrica del citado convenio para satisfacer, con fondos, a Cataluña. Abreu aseguró, en declaraciones a Onda Cero, que Rosa Dávila “se permite el lujo de hacer ese tipo de afirmaciones cuando ella es la responsable de tener que devolver dinero a Madrid del plan de la pobreza. ¿Cuántas familias no necesitan un alquiler social en Canarias o cuántas familias tienen derecho a una ayuda como la Prestación Canaria de Inserción (PCI) que no han recibido?”. Además, continuó Abreu sobre la responsable de Hacienda del Gobierno de Canarias, “dice que le va a devolver al Estado fondos de la lucha contra la pobreza, pero exige que no le cobren los intereses, como si el Estado fuera una venta de chochos. Mientras Dávila le reclama al Estado con intereses por el retraso del convenio de carreteras, a ella se los exigen también, porque las administraciones públicas lo deben hacer”.