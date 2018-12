La reina Letizia, Sara Carbonero y Sandra Gago; tres periodistas con una historia en común

El diario deportivo Marca está de enhorabuena, cumpliendo ni más ni menos que 80 años y para su celebración ha reunido a algunos de los rostros más importantes del deporte de nuestro país bajo el techo del Teatro Real de Madrid, hasta donde también se han traslado los Reyes Felipe y Letizia encargados de presidir el acto.

La reina Letizia ha llegado tras acudir a la presentación de las conclusiones del II Congreso Internacional La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo, donde ha impresionado con un vestido verde de Sandro París con el que ha hecho doblete durante la celebración, en la cual ha coincidido con otras periodistas que también han visto como su vida daba un gran giro por amor.

Sara Carbonero y Sandra Gago han acudido al aniversario acompañando a sus respectivas parejas, Iker Casillas y Feliciano López. Mientras la pareja del tenista ha escogido un elegante vestido en tweed gris al más puro estilo años 50 con apertura frontal y cuello barco, Carbonero ha sorprendido con un vaporoso vestido blanco con escote en uve y largo midi, con abrigo en beige.

Ambas han querido mostrar el apoyo a sus respectivas parejas acompañándoles a la importante cita, pero no es lo único en lo que coinciden Sara y Sandra. Las dos han estudiado periodismo, sin embargo ahora mismo no ejercen la profesión y es que después de años trabajando para Mediaset, Sara hizo un parón en su carrera para estar al lado de Iker en su etapa con el equipo de fútbol portugués, dedicándose a su faceta como madre y la publicidad. Gago por su parte terminó la carrera de periodismo en junio de este año pero todavía no ha empezado a trabajar como tal, dedicándose a acompañar al tenista al rededor del mundo en diferentes competiciones.

Una historia similar a la de la reina Letizia, quién también abandonó su trabajo por amor y para poder cumplir con su trabajo como Reina de España.