Makoke, cada día más alejada de Matamoros y más cerca de Tony Spina

Makoke y Tony Spina no pueden ocultar su feeling en cada gala de Gran Hermano VIP. La modelo y el italiano volvieron a demostrar que entre ellos existe una excelente relación. Feliz al lado de su compañero de concurso, la ex de Matamoros sigue recalcando ante las cámaras de Europa Press que entre ellos solo hay una amistad.

Además, en lo referente a las fotografías que se publicaron de ellos en SEMANA, Makoke se reafirma en lo dicho anteriormente: “Tony es un amigo, es que no hay nada más, de verdad. Le abrazo a él, abrazo a Ángel Garó. A mis amigos los abrazo cuando me despido porque tengo mucho cariño y ya está”.

Un cariño especial que no tiene nada que ver con la fría relación que mantiene con Kiko Matamoros. Las declaraciones de su ex sobre su noviazgo con Julio Iglesias, han provocado el enfado de Makoke: “Me encanta, me parece súper bien pero realmente me ha molestado, mi intimidad es mía”.