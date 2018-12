“Me parece penosa la persecución de Clavijo al fiscal en el caso Grúas; es para echarle de comer aparte”

Por ahora, se trata de la única mujer que aspira (con un mínimo de representatividad) a ser la presidenta del Gobierno de Canarias tras las elecciones autonómicas previstas para mayo del año que viene. Tales aspiraciones pasan por mantener la actual unidad entre los partidos de la llamada izquierda real, no en balde estamos ante una firme defensora de la colaboración entre Podemos y partidos como Alternativa Sí se puede, Izquierda Unida Canaria y Equo. Plenamente consciente de que habrá un gobierno multicolor, se muestra dispuesto a dialogar, tras el paso por las urnas, con el resto de fuerzas políticas salvo Coalición Canaria, dado que una de las ideas fuerza de la campaña de Noemí Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) es la propuesta de un cambio político sustancial en el Archipiélago.

-Ya es oficialmente la candidata de su partido para las elecciones. ¿Cómo ha sido el proceso de primarias en Podemos Canarias desde su perspectiva?

“(Sonríe) Así es, ya soy la candidata. En cuanto a las primarias, entiendo que estamos predicando con el ejemplo. Dijimos que queríamos que fuera la gente quien eligiese a los representantes del partido en las instituciones ejerciendo su derecho a ello en unas primarias y así ha sido. Aunque muchas veces nos achacan de airear las diferencias de Podemos con otras formaciones políticas, entendemos que es muy sano llevar a cabo este tipo de procesos, habituales en las democracias más avanzadas. Incluso hay países como Argentina donde se hace por imperativo legal. Eso sí, hablamos de primarias reales, y no otras que se cierran en falso o, sencillamente, donde se impone la dedocracia”.

-¿No tienen las primarias un coste político para cualquier partido, dado que provocan cierto desgaste interno?

“Es cierto que a menudo no dejan de ser dolorosas, porque al fin y al cabo se dirimen entre compañeros, pero creo que es la mejor manera posible de que sea la gente quien decida sus representantes”.

-Tras esa criba democrática interna, ahora llega un proceso como el de la confluencia con partidos como IUC o Sí se puede. ¿Qué espera de ello?

“Ya en estas primarias han tenido mucho que ver esas confluencias, porque es un tema que se trataba en las propuestas de quienes nos hemos presentado. Por ejemplo, en el proyecto con el que me he presentado, Juntas más fuertes, apuesta por la unión hacia dentro de Podemos entre las distintas sensibilidades del partido, pero también hacia fuera”.

-¿No son imprescindibles esas confluencias para alcanzar sus objetivos?

“Tenemos muy claro que para poder alcanzar nuestro objetivo, que no es otro sino echar a Coalición Canaria del poder, tenemos que unir fuerzas y llegar a las urnas de mayo de 2019 con la mayor unión posible de la izquierda. Por eso apostamos por una confluencia con las fuerzas políticas hermanas, aliadas del cambio, y en la experiencia de estos meses, en los que hemos estado reuniéndonos y hablando de ello ha sido muy positiva. Espero que acaben en buen puerto, la verdad”.

-Usted siempre ha recomendado este tipo de alianzas.

“Exactamente. Lo hemos dicho durante todo este proceso, y lo vuelvo a decir. El proyecto que nosotras encabezamos es muy proclive a estas confluencias, y, visto los resultados, nos sentimos plenamente refrendados desde Podemos para seguir reuniéndonos y conseguir ese anhelo que tenemos de que, por primera vez en la historia, no seamos como los del Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, sino que la izquierda llegue lo más unida posible a las elecciones”.

-¿Podemos Canarias se presenta a las elecciones con vocación de ser un partido de gobierno?

“Totalmente. Creo que estos tres años y medio, casi cuatro, en la oposición, han sido para visibilizar muchos problemas de estas Islas sobre los que antes no se hablaba en la Cámara. Y han servido también para poner en jaque a Coalición Canaria. Tras este aprendizaje, queremos aplicar las recetas que tenemos, usarlas para aplicar el tratamiento correcto a esos problemas que se han enquistado en Canarias. Para hacer política real tenemos que estar en el Gobierno, y por supuesto que nos vamos a presentar con vocación de gobernar”.

-Dada la dispersión actual del voto, es imposible que de las urnas de mayo salga un gobierno monocolor, así que tendrían que sentarse con otras fuerzas políticas. ¿Dónde fija su línea roja negociadora Podemos Canarias, dando por sentado que sigue pensando en que el voto de Podemos es una garantía de que no acabará en Coalición Canaria?

“¡Por supuesto que lo seguimos pensando! Pero es cierto que hay que tener en cuenta la realidad política canaria, a pesar de que hemos dado un paso para mejorarla con la reforma del sistema electoral aprobado recientemente. Ahora tendremos un Parlamento de Canarias algo más representativo, pero sigue habiendo cierta distorsión hasta que se profundice en esa reforma electoral. Por lo tanto, con los datos que poseemos sobre el posible escenario de 2019, sabemos que la realidad es que nadie tendrá mayoría absoluta. Llegados a este punto, y como hemos dicho, con Coalición Canaria no vamos a gobernar de ninguna de las maneras porque es una fuerza antagónica con nosotros. Tampoco creo que pudiera haber un entendimiento con el Partido Popular, porque representa un proyecto muy diferente al nuestro, como ha demostrado en los últimos presupuestos, con esas rebajas fiscales y esas políticas neoliberales, encaminadas a velar por los intereses de una minoría adinerada”.

-Permítame insistirle en este asunto. Parece obvio que buscarán acuerdos con fuerzas como el PSOE o Nueva Canarias…

“Siempre será más sencillo entendernos con fuerzas de progreso, sí, por mucho que a veces no lo parezcan. Pero lo que buscamos es arrastrarlas a las políticas de izquierda, más progresistas, quedando por encima en las elecciones, como ha ocurrido en ayuntamientos como los de Barcelona, Cádiz y Madrid. Obviamente, de cualquier modo pondremos los proyectos sobre la mesa, y siempre será más sencillo llegar a acuerdos con fuerzas progresistas”.

-¿Coincide con quienes entienden que el Ayuntamiento de La Laguna es una de las instituciones importantes de Canarias donde hay más posibilidades de que se produzca una victoria electoral de Podemos?

“Es probable que La Laguna sea uno de esos ayuntamientos del cambio, sí. Incluso durante este mandato han habido vaivenes, con esa posible moción de censura. Desgraciadamente, no se ha podido dar ese cambio político en La Laguna, y lamentablemente ha sido por el papel que ha jugado el PSOE. Sin embargo, considero muy probable que se dé un escenario propicio en La Laguna para ello, porque se advierte a un PSOE mucho más proclive”.

-¿Qué le pareció el informe del Consejo Consultivo sobre la reforma electoral?

“La conclusión es clara: La reforma electoral debe ser una realidad ya, porque además así lo establece el Estatuto de Autonomía. Ya tendremos el debate de cómo se desarrollará, pero lo cierto es que los cambios son imparables”.

-¿Tiene que activarse finalmente la reforma electoral desde el Parlamento o será en el propio decreto de convocatoria de las elecciones?

“Entiendo que el Estatuto lo deja bien claro, y esta reforma del sistema electoral se tiene que desarrollar sí o sí. Luego habrá tiempo de desarrollar la ley, y da un plazo de tres años para ello, pero no hay ninguna duda de que su aplicación es inmediata”.

-Seguimos hablando de los cambios originados con la reforma del Estatuto. ¿Entiende que el presidente regional, Fernando Clavijo, intenta mantener sus privilegios como aforado en el caso Grúas, a pesar de que ya han sido derogados?

“Totalmente. Clavijo están manteniendo una postura muy poco respetuosa con la Justicia. Primero intentó hacer ver que se trataba de una persecución política por parte de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias. Ahora que la Audiencia provincial, una jueza y la Fiscalía se pronuncian a favor de investigar si hubo malas praxis en su etapa como alcalde de La Laguna, y un Estatuto suprime los aforamientos, el presidente se ampara en lo que ha derogado un Estatuto que, por cierto, su partido, Coalición Canaria, votó a favor de su reforma. Y nosotros, aunque sí estamos de acuerdo en otros asuntos, en el conjunto del nuevo estatuto hemos votado que no. Déjeme añadir algo: Me parece penosa la persecución a la que está sometiendo al fiscal, es para echarle de comer aparte”.

-¿Sigue sosteniendo que, más allá de su resultado, Podemos Canarias tiene el deber ético y político de presentar una moción de censura contra Fernando Clavijo desde que sea imputado?

“Siempre lo hemos dicho. Se trata de una cuestión de higiene democrática seguir con un presidente que tiene la sombra de la corrupción. Nos veríamos obligado a presentarla, aunque es verdad que necesitaríamos el apoyo de dos diputados de otra fuerza política, porque así lo marca el Reglamento”.

-¿Cree que encontraría el apoyo de otra fuerza política para esa censura, aunque fuera simbólica?

“Sería terrible que no fuera así, y por mucho que quede poco tiempo para las elecciones. Pero sería terrible que Canarias tuviera un presidente imputado por corrupción”.

¿Qué le parecen los resultados de Andalucía?

“Habrá tiempo para un análisis más tranquilo. Eso sí, esperemos que esa dinámica de cambio político se extienda a otros territorios”.

-Para terminar, le hago una pregunta más personal. Considerando lo que le espera en los próximos seis meses, ¿cómo piensa prepararse para ello, tanto física como mentalmente?

(Ríe a carcajadas) “Para mí, la mejor medicina que existe es el mar, pero ahora con el frío del invierno apetece poco. Una compañera me aconsejó el otro día que hiciera biodanza (vuelve a reir), así que voy a enterarme un poquito de qué va la cosa, a ver si me animo”.

-¿Y para la mente?

“La verdad es que no te queda mucho tiempo para leer otra cosa que no sea sobre política, pero me acaban de regalar un libro de Gioconda Belli [poetisa y novelista nicaragüense nacida en 1949] y este fin de semana ya lo empecé”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1983

Lugar: Las Palmas

Vive en: Las Palmas

Familia: Pareja sin hijos

Ocio: Nadar, playa

Partido: Podemos

Trayectoria

Esta licenciada en Administración y Dirección de empresas empezó su actividad política en la Universidad, pero ese virus ya lo había pillado en casa. Pasó por Nueva Canarias y otras fuerzas de izquierda, pero se cuajó en el ecologismo de Échalemojo y Ben Magec. Ahora está cerca de terminar su primera legislatura como una diputada que ha destacado por su oposición frontal a Coalición Canaria. Se ha convertido en un rostro reconocido para la opinión pública canaria.

O

bjetivos

Lo tiene muy claro: la izquierda debe unirse para obtener la mayor representación posible y así buscar las alianzas posibles que permitan su principal objetivo: un cambio político que acabe con las décadas de gobierno de Coalición Canaria