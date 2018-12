Rambo se despide esta mañana de Tenerife… con permiso de los atascos del Norte

RAMBO se nos va. Después de un par de semanas rodando en la Isla, SYLVESTER STALLONE se vuelve esta mañana a Los Ángeles a bordo de su jet privado. Eso sí, como todo hijo de vecino del Norte se encontrará con el diario atasco mañanero desde el Puerto de la Cruz, así que tiempo tendrá para echarse alguna cabezadita en su trayecto hasta el aeropuerto.

Por cierto, hemos sabido que algunos políticos de la Isla buscaron la foto el sábado en Los Majuelos, lo que no hizo demasiada gracia al actor, concentrado en el rodaje. Si no se fuera hoy, no descarten que lo hubiesen invitado a una fiesta de la mortadela.