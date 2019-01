Cristina Pedroche, “hundida” tras las críticas por su polémico vestido en las Campanadas

Cristina Pedroche acudió el pasado jueves al programa Espejo Público y su paso por el mismo no fue para tirar cohetes. La colaboradora de Zapeando ha ido cosechando críticas desde el momento en el que el pasado 31 de diciembre pasase de la capa rococó en rosa con lazo negro de terciopelo al diseño de Marta Rota del que tanto se ha hablado durante los pasados días y la entrevista en el programa de Antena 3 no ha estado exenta de opiniones que no han sentado nada bien a la joven de Vallecas.

La entrevista comenzó muy amena y sin ningún tipo de polémica con preguntas del tipo “¿después celebras la Nochevieja?”, pero según se sucedía la tertulia en el ambiente se volvió tenso y la gota que colmó el vaso de críticas que lleva soportando Cristina varios días fue una pregunta del periodista Antonio Naranjo: “¿Quería saber tu opinión, por ejemplo, sobre la supresión de trabajos como el de las azafatas de Fórmula 1 y del motociclismo en los que ellas también lucen los encantos que tienen?”, comentó el tertuliano.

A lo que la pareja de Dabiz Muñoz, con cara de muy pocos amigos, contestó: “¿Pero yo estoy aquí para promocionar mis Campanadas y para hablar de mí o para meterme en más polémicas? Yo vengo a Espejo Público porque siento que es un programa de mi casa en el que me ayudáis, me arropáis, no que me lanzáis más a los leones, porque si no yo me quedo en mi casa”.

Cuca Sales, quien sustituye a Susana Griso como presentadora durante las vacaciones, preguntó que si ella misma elegía los modelitos con los que cada año daba la bienvenida al siguiente en pleno prime time, a lo que, Pedroche, perpleja, afirmó lo siguiente: “¿Cómo? Yo decido todo. El guion, me meto hasta en realización. Soy súper perfeccionista y necesito que esa noche salga todo perfecto”.

La guinda del pastel la ponía la colaboradora de Espejo Público María Jamardo quien lanzó una opinión que no gustó para nada a Cristina: “Los datos de audiencia están ahí y ha sido un triunfo de las Campanadas de esta casa. Pero, tú has lanzado un mensaje, yo no me quedaría en el vestido, que, por cierto, no me ha gustado nada, con todo el respeto. Es mi opinión”.

La colaboradora de Zapeando respondió con un tajante: “Pero es que yo no os estoy preguntado vuestra opinión”. Además, Cristina lanzó la pullita de invitar el año que viene a Chicote en vez de a ella: “El año que viene que venga Chicote ,¿vale?”.

La paciencia de Pedroche se va haciendo más pequeña a medida que pasan los días, pues está claro que esta semana está siendo muy complicada para ella. Es por ello que la colaboradora de televisión necesite desconectar y dejar a un lado los momentos tensos que está viviendo. En concreto, Cristina ha hecho partícipe en su cuenta de Instagram las cosas que le hacen relajarse: desde visitar un centro de estética, hasta comer castañas pasando por salir a correr junto con a su personal trainer.

Por suerte, han sido muchos los famosos que se han posicionado a favor del diseño de Tot-Hom, aunque el apoyo más importante de Cristina en estos momentos es el de su talismán Dabiz, quien no tuvo pudor en pronunciarse públicamente en su perfil de Instagram y mostrar su amor a los cuatro vientos hacia su chica: “Eres muy, muy grande. Vanguardia sobre las reglas preestablecidas. Poder. Seguimos”.