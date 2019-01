Echenique admite que su único error ha sido “no conservar las facturas” del contrato con el asistente social

El secretario general de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido que no ha cometido ningún delito tras haber sido ratificada la sentencia que le puso la Seguridad Social por haber tenido contratado a un asistente social sin haberlo dado de alta. “No he conservado las facturas de ese servicio, pero todo lo demás no es correcto”, ha asegurado para agregar que recurrirá la sentencia.

“La ley de dependencia estatal, en el articulo 2.6 dice que un cuidador profesional puede funcionar en régimen de autónomo o cliente y aquí estás contratando un servicio, no tienes que contratar a la persona”, ha defendido el dirigente ‘morado’ en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

De igual modo, ha señalado que su error ha sido “administrativo”. “La falta mayor que he cometido es que que no tengo las facturas de los servicios que se me prestaban pero, seguramente, todos los que están en este plató han cometido la misma, porque creo que muy poquita gente guarda la factura de los servicios que contrata”, ha subrayado.

Echenique ha defendido que su caso no contraviene el código ético de Podemos y ante la petición de dimisión del PP, ha invitado a los ‘populares’ a hacerse un máster en Derecho para leerse la sentencia, y ver que, a su juicio, no incumple las normas internas del partido.

Así, ha añadido que es “hipócrita” que desde el Partido Popular se pida su dimisión, evitando entrar a la cuestión de su marcha por este caso. “La gente que ha participado en la Gürtel me pide que dimita. En política la hipocresía es el pan nuestro de cada día”, ha zanjado.