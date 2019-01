La crónica de lo ocurrido es tan aburrida, y áspera, como saludable volver sobre lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Atendiendo al convenio firmado con el Gobierno de por acá, para el periodo 2006-2017, el ministerio correspondiente debería haber destinado a inversiones en carreteras de las Islas, sumando obras y expropiaciones, 207 millones de euros en 2012. No lo hizo. En los Presupuestos Generales del Estado de aquel año lo que pasó, pasó, entre tú y yo, es que solo se consignó la tercera parte. El Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, justificó su decisión aludiendo a que los recortes del gasto público obligaba a sanear las cuentas, argumento que siguió zarandeando cuando, con reiteración, continuó recortando a las Islas, de forma tan significativa como sangrante, durante aquella legislatura. Canarias recurrió lo que se consideró un incumplimiento que, más allá de la deslealtad, se sumergía en el mar de fondo de la dudosa legalidad. Entre otras razones, el Gobierno canario denunció que se había vulnerado el Régimen Económico y Fiscal, vaya, fíjate tú. Y lo que pasó, pasó, entre tú y yo, es que el Tribunal Supremo dio la razón a Canarias en su litigio con el Gobierno del Partido Popular, más conocido, entonces y después, como PP. El Supremo, sí. Al Ejecutivo autonómico no le dio la razón Jordi Hurtado, el dúo de Camela o la ganadora de Gran Hermano VIP. Fue el Tribunal Supremo el que sacó los colores al PP, con sentencias que han reconocido a Canarias el derecho a percibir cientos de millones, muchos, muchísimos más que aquellos doscientos. Han pasado más cosas. Rajoy dejó de ser presidente, el PP pasó a la oposición, los socialistas entraron en los ministerios, anunciaron los presupuestos que pretenden aprobar para 2019 y, entre un episodio y el siguiente, lo que pasó, pasó, entre tú y yo es que en las Islas el PP ha optado por el estupendismo. Como si la cosa no fuera con ellos (y fueron ellos, que se lo pregunten al Supremo) arremeten contra los PGE de los socialistas como si acabaran de llegar a la Tierra procedentes de un planeta desconocido. Es normal, y razonable, que aprieten, y que carguen contra los errores y prioridades del sanchismo, vale, de acuerdo, pero teniendo en cuenta que muchas carreteras estarían ya hechas o a medio hacer si el Gobierno del PP hubiera invertido lo que tenía que, pues, en fin, que deberían hacer oposición sin caer en un estupendismo que anima a recordar lo que pasó, pasó, entre tú y yo.