Fernando Alonso gana las 24 Horas de Daytona tras suspenderse la prueba a pocos minutos del final

El piloto español Fernando Alonso se coronó este domingo en las 24 Horas de Daytona con el número 10 del Wayne Taylor Racing, un Cadillac con el que sacó su magia el doble campeón del mundo de la Fórmula 1 en relevos espectaculares hasta la victoria junto a sus compañeros Jordan Taylor, Renger van der Zande y Kamui Kobayashi.

La aventura de Alonso más allá del Gran Circo sigue dando sus frutos, demostrándose así mismo y al resto del mundo del motor sus cualidades al mando de cualquier volante. En su segundo asalto al Daytona International Speedway, tras ser 38º el año pasado por culpa de los frenos del United Autosports, el asturiano salió campeón, siendo además protagonista cada vez que entró en acción.

Al español le tocó remontar cada vez que tomó el volante hasta celebrar la victoria en el muro, tras dos horas con la carrera parada por la intensa lluvia que dejó a pilotos y equipos más pendientes de la previsión que de la pista como cabía esperar. Alonso se despidió en noviembre de la F1 tras 17 años, con un primer y claro objetivo, la Triple Corona que da el ganar el GP de Mónaco, las 24 Horas de Le Mans y de las 500 Millas de Indianápolis.

