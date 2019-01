Lidia Falcón: “No es eficaz que el feminismo solo se limite a ser combativo en las calles”

Por Yurena Díaz

El feminismo en España no se entendería sin Lidia Falcón. Fundadora del Partido Feminista, escritora, dramaturga y periodista, autora de numerosos ensayos y artículos sobre el feminismo, teórica y al tiempo eterna activista por la lucha de una verdadera sociedad igualitaria. Lidia Falcón es sin duda una de las grandes intelectuales de este país. Reconocida como referente del feminismo de varias generaciones, Lidia Falcón, al contrario de lo que se pudiera pensar, está más en activo que nunca. Con la firme convicción de que el necesario cambio social es imposible sin contar con el 52 % de la población que representan las mujeres, Falcón llama a los partidos de izquierda a que se posicionen de una manera clara con programas feministas.

Convencida de que la movilización en la calle es necesaria pero no suficiente, clama a los cuatro vientos que el feminismo debe tomar el poder: “O gobernamos y llegamos a los centros de poder -afirma con contundencia- y cambiamos esta relación de fuerzas o dentro de 100 años todo va a seguir igual”. Con su palabra clara y rotunda, tampoco ahorra críticas a parte del movimiento feminista actual, calificando a algunas de sus integrantes de frívolas y poco preparadas. “Muchas se creen que con salir a las calles con tambores y a chillar, está todo resuelto”, afirma. Con Lidia Falcón hemos mantenido una larga conversación en la que habla de los grandes problemas del feminismo y de la convulsa y difícil actualidad.

LA ACTUALIDAD POLÍTICA

“Lo de Vox en Andalucía es una llamada de alerta. No querría magnificar el fenómeno porque hemos de ser objetivos, pues Vox tiene 377.000 votos en un cuerpo electoral de seis millones y medio. Creo que debemos hacer un análisis más certero para ver el diagnóstico y qué tratamiento tiene”. Señala que el “éxito” de esta formación lo da sobre todo el 41% de abstención en las elecciones andaluzas. Esto es necesario que se analice en el caso de una región donde durante 37 años ha gobernado el PSOE. “Hablamos mucho de estas elecciones, pero ¿qué ha hecho la izquierda para llegar a esta situación, después de 37 años gobernando? ¿Qué le ofrece a los andaluces para que algunos se vayan a Vox o al PP?… Yo creo que el gran problema radica en la izquierda”. Falcón observa con asombro el triunfalismo injustificado de organizaciones como el PSOE e incluso Adelante Andalucía. “Esta izquierda lleva bastante tiempo buscando su camino, pero al tiempo no es suficientemente humilde para hacer una autocrítica imprescindible y cambiar cosas”.

“No se han acordado de las mujeres”

Esa es una de las principales acusaciones que hace Falcón a los partidos de izquierda. “El programa con que acudió la izquierda a las recientes elecciones no era feminista. Ni en la campaña ni en los discursos se referían a las mujeres… Me preocupa porque en cuatro meses hay otras elecciones. Las formaciones de extrema derecha van a tratar de seducir a la clase media, a los trabajadores, a las mujeres, y ¿qué va a hacer la izquierda para evitar esto?”.

Lidia Falcón celebra la combatividad del feminismo actual, pero cree que es insuficiente. “Estos días ha habido grandes manifestaciones feministas. Muy bien, pero ¿qué van a hacer a partir de ahora? El feminismo hoy es muy combativo en las calles, en las asambleas… pero después ¿qué eficacia tiene? Porque el que gobierna es el que decide, el que firma el BOE”. Lleva insistiendo mucho tiempo en este mensaje: “Se está produciendo un alejamiento de los movimientos ciudadanos de la política. Hay una eficaz propaganda, dirigida por el capital, de desprestigio de las instituciones y la política. Eso es nefasto, porque al final el pueblo busca respuestas a sus problemas y convencidos de que todos los políticos son corruptos acaban echándose en manos del fascismo…”.

SU PRÓXIMO LIBRO: ‘LA FILOSOFÍA DEL ENGAÑO’

Se lamenta de que la hiperactividad que le lleva a estar viajando constantemente le está impidiendo escribir su nuevo libro, en el que habla de estos temas, “sobre los discursos ideológicos que nos suministran los medios de comunicación dominantes, la escuela, los políticos, etcétera, para engañarnos. Porque la lucha de clases y la explotación capitalista es una realidad que se quiere enmascarar. Y lo peor es que esta situación no se cambia porque la izquierda ha perdido su contundencia, su análisis profundo… Y lo que se hace bien no sabe difundirlo ni defenderlo”.

“Cuando estos días veía el éxito de las manifestaciones feministas, pensaba en aquella frase mítica de las revoluciones donde gritábamos al fascismo: ¡No pasarán! Ahora se trata de que somos nosotras las que debemos pasar, no podemos estar siempre ancladas en el mismo punto. Es terrible ver que estábamos haciendo una campaña muy eficaz para cambiar la Ley de Violencia de Género, para hacerla más eficaz en la protección de las víctimas, y nos encontramos ahora con esta contraofensiva machista que nos va a llevar no solo a no conseguirlo, sino que la va a debilitar”. Falcón habla de los desequilibrios sociales. “La situación de pobreza, cifras como que el 20 % de la población está en riesgo de pobreza, la desnutrición infantil, la juventud sin futuro o los asesinatos de mujeres y niños… Este es el mapa oculto de este país que luce como moderno y avanzado, donde no tenemos mas que móviles y conexiones de Internet que nos traen las últimas novedades en segundos del otro extremo del planeta… ¿Cuánto va a durar esto?, lo que tarden en concienciarse las clases trabajadoras y las mujeres. Y esto no se hace solo con estar en las calles con pancartas. Esto es imprescindible, pero no suficiente”.

Falcón se muestra muy preocupada por las elecciones del próximo 26 de mayo. Lanza un mensaje a las fuerzas de izquierda: “Lo imprescindible, aparte de otros temas, es que se cuente con las mujeres, que somos el 52% de la población… Ya no sé cómo repetirlo, pues es una obviedad. Sería necesario que los partidos de izquierda se posicionen de una manera firme por un voto claramente feminista, hay que tener un programa feminista, como el del Partido Feminista, que tiene en cuenta todas las especificidades que están sufriendo las mujeres para llevar este mensaje a las amplias capas de la población femenina que no se sienten concernidas por los partidos políticos… Por ejemplo, Adelante Andalucía en su programa no llevaba ninguna preocupación por el drama femenino, ni por ofertar soluciones, por eso la mayor parte de la abstención fue femenina… Si no hacemos una campaña que incluya al 52% de la población, esta izquierda ni es izquierda ni es feminista ni tiene futuro…”.

“AHORA LO URGENTE ES GANAR LAS ELECCIONES”

Siendo consciente de la importancia de los procesos educativos y culturales para concienciar a la sociedad, Falcón está convencida de que lo fundamental es impedir que la derecha gane las elecciones: “Ahora se trata de ganar las próximas elecciones, porque si no estaremos otra vez llorando por el triunfo de la derecha. Solo tenemos cuatro meses para implementar unos programas feministas que incluyan la abolición de la prostitución, la prohibición de los vientres de alquiler, la defensa de las mujeres y niños frente a la violencia machista, los asesinatos, maltratos, violaciones, igualar los salarios de los hombres y las mujeres, subir las pensiones de las mujeres…”.

FALTA DE FORMACIÓN

Se muestra muy crítica con la falta de formación y de interés por la cultura de las jóvenes generaciones: “Toda la información llega ahora a través del Twitter, Facebook… Tenemos muchas compañeras en el partido, estupendas, que están en primera línea de batalla, que se comunican por estas redes y no saben ni leer ni escribir, es patética la manera que tienen de expresarse… Y hablo de una generación formada en una escuela democrática. Yo me pregunto ¿qué les han enseñado de historia y de política?, ¿qué formación en información tienen?… ¡Claro, de esta manera votan! Luego nos rasgamos las vestiduras porque hayan entrado formaciones fascistas al Parlamento, pero es porque han sido votadas. Para eso hay que ganar unas elecciones, porque al poder que nos domina, sea azul o rosa, lo que le interesa es un pueblo inculto. Solo desde el poder podremos volver a implantar un plan de formación humanista, priorizar la filosofía, la historia, la política… Porque ahora las pequeñas organizaciones lo que podemos hacer en este sentido es simbólico, estamos en la resistencia. ¿Y así pensamos transformar un país con 47 millones de habitantes?”.

La escritora y periodista charla sin tapujos sobre la izquierda. “Me indigna la falta de crítica de la izquierda. Es patética la izquierda que no quiere avanzar. Tenemos que denunciarlo porque si no, no despiertan. Tenemos que ponernos todos y todas para que dentro de cuatro meses las administraciones no estén en manos de la derecha… ¿Qué hace el PSOE desde su gran desastre por haber perdido el Gobierno en Andalucía? Nada, está congelado… Son partidos paralíticos, como el socialista, que sigue repitiendo que Susana Díaz ha ganado las elecciones andaluzas. Hay que meterles en la cabeza que gana quien gobierna. ¿A qué viene enrocarse en un eslogan como si fueran víctimas de una conspiración? Así no vamos a ninguna parte”.

Falcón asegura que siempre se ha mostrado optimista y esperanzada, pero cada vez lo está menos. “Aunque hoy no estamos en la misma época, yo analizo la situación comparándola con los años 30 del siglo pasado y digo que tampoco aquella socialdemocracia estaba advertida, dejaron que avanzara Hitler y montara la que montó… No debemos olvidar ese capítulo de la historia”.

Acerca del Partido Feminista, subraya: “Me han llamado de Estados Unidos, de Brasil… pero no de las radios y televisiones españolas. Aquí hay una gran resistencia al Partido Feminista. Tenemos camaradas que se presentarán a las elecciones y estamos en el debate y la convicción de que el programa debe ser feminista, de que hay que llamar al cuerpo votante femenino para ir avanzando, pero esto no tiene eco en los grandes medios de comunicación porque no les da la gana. En Canarias tenemos candidatas a Vanessa García, al Cabildo de Gran Canaria, y María Jesús Fernández, al Ayuntamiento de Las Palmas. Teníamos que tener más apoyo de Podemos e Izquierda Unida, y están paralizados. Estaré apoyando personalmente la campaña de nuestras candidatas en Canarias”.

El pasado 15 de enero se cumplió el centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo, una de las más grandes intelectuales y revolucionarias de la historia.

DESCONOCIMIENTO DE LA HISTORIA

Lidia Falcón lamenta que buena parte de la generación actual desconozca y falte al respeto a buena parte de nuestros hitos históricos. Reconoce que tenemos una escuela que ha ocultado los acontecimientos revolucionarios más importantes de la historia . “Es una vergüenza. Esta mitificación de las generaciones jóvenes está muy bien pero ¿que saben? No respetan la entrega absoluta que hicieron nuestros antepasados mujeres y hombres, con la cantidad de víctimas que tenemos detrás… Yo a veces me he enfadado… Incluso en reuniones de mi partido a veces he preguntado si saben por qué se conmemora el 1º de mayo, ¡y no lo sabía nadie! Lamento que cuando celebramos fechas como el 8 de marzo salgan a bailar y a cantar, con una banalidad y frivolidad que les ha inculcado la sociedad actual, que no puedo entender… Quizás me ven como una vieja gruñona, pero ¿cómo se puede salir a cantar y bailar como si fuera un concierto, cuando lo que conmemoramos es el asesinato terrible de 109 mujeres en 1909 en Nueva York, en la fábrica Cotton, donde las quemaron vivas dentro. Esto no se puede consentir porque si nosotras no nos tomamos en serio, ¿quién lo va a hacer? Nosotras tenemos que salir a defender nuestros principios, los de nuestras madres y abuelas, que dieron la vida porque nosotros viviéramos un poquito mejor”.

Lidia Falcón considera “muy difícil” convocar una huelga general el 8 de marzo. “Claro que sería necesario, pero necesitamos el concurso de los sindicatos… Además, aquí hay dos partes responsables, una es el movimiento feminista actual, con una parte bastante descerebrada y frívola, que creen que se puede convocar una huelga general como si fuera fácil. Hay que llegar a acuerdos con los sindicatos para que la convoquen, acuerdos con el Gobierno… Yo me he ofrecido de mediadora, pero la mayoría se cree que con salir ya está todo arreglado. El feminismo es una lucha seria, una lucha dura, con profundidad, para cambiar la sociedad, a la par que el movimiento sindical y los partidos”.

En nuestra charla, Falcón se emociona al recordar a quien fue su compañero, el filósofo Carlos Paris. Nos recordaba que dentro de 15 días se cumplen cinco años de su muerte. Acordamos hacerle un homenaje en la Sala San Borondón, con una semblanza a toda su obra, la próxima vez que visite Canarias. “Escribiré un artículo y mandaré poemas… porque de alguna manera me tengo que consolar”, apostilló.